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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

В Пермском крае прощаются с тремя участниками СВО

В Пермском крае прощаются с тремя участниками СВО

26 июля 2024, 09:26
Церемонии прощания с погибшими состоятся 26 июля.

Ещё три территории Пермского края рассказали о гибели земляков в ходе специальной военной операции. Информация появилась в официальных сообществах окружных администраций в соцсети «Вконтакте».

Сегодня, 26 июля, состоятся похороны лысьвенца Алексея Третьякова и березниковца Вадима Колчанова.

Также попрощаются с 30-летним жителем Добрянского округа, Вячеславом Зотеевым. Мужчина родился в деревне Залесной, а после школы работал сразу на нескольких предприятиях. В зону СВО Вячеслав ушел добровольцем в августе 2023 года. Попал в состав штурмовой роты в звании рядового. 18 ноября он скончался от тяжелой травмы.

Администрации округов выражают искренние соболезнования родным и близким погибших.

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