В Пермском крае прощаются с тремя участниками СВО

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Ещё три территории Пермского края рассказали о гибели земляков в ходе специальной военной операции. Информация появилась в официальных сообществах окружных администраций в соцсети «Вконтакте».
Сегодня, 26 июля, состоятся похороны лысьвенца Алексея Третьякова и березниковца Вадима Колчанова.
Также попрощаются с 30-летним жителем Добрянского округа, Вячеславом Зотеевым. Мужчина родился в деревне Залесной, а после школы работал сразу на нескольких предприятиях. В зону СВО Вячеслав ушел добровольцем в августе 2023 года. Попал в состав штурмовой роты в звании рядового. 18 ноября он скончался от тяжелой травмы.
Администрации округов выражают искренние соболезнования родным и близким погибших.