В Пермском крае прощаются с тремя участниками СВО

Также попрощаются с 30-летним жителем Добрянского округа, Вячеславом Зотеевым. Мужчина родился в деревне Залесной, а после школы работал сразу на нескольких предприятиях. В зону СВО Вячеслав ушел добровольцем в августе 2023 года. Попал в состав штурмовой роты в звании рядового. 18 ноября он скончался от тяжелой травмы.