В Прикамье от укусов клещей пострадали почти 25 тысяч человек

С 18 по 25 июля на территории Пермского края зарегистрирован 921 случай присасывания клещей. Всего, с начала сезона, в больницу по поводу присасывания клеща обратились 24745 пермяков, в том числе 4212 ребенка, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.