В Прикамье от укусов клещей пострадали почти 25 тысяч человек

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С 18 по 25 июля на территории Пермского края зарегистрирован 921 случай присасывания клещей. Всего, с начала сезона, в больницу по поводу присасывания клеща обратились 24745 пермяков, в том числе 4212 ребенка, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
По количеству зафиксированных случаев присасывания клещей Прикамье находится в числе лидеров. Больше всего обращений с присасыванием представителей подкласса членистоногих зафиксировано в Добрянском ГО, Ильинском МО, Карагайском МО, Пермском МР, Очерском ГО и Краснокамском ГО.
Результаты лабораторных исследований снятых с пострадавших клещей показали, что в 47,0% клещи инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), в 3,5% — моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), в 1,7% — клещевым вирусным энцефалитом, в 1,1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ).