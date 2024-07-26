В Прикамье стали известны результаты анализов трупа свиньи на чуму и сибирскую язву

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Найденный в поселке Менделеево Карагайского округа труп свиньи оказался безопасным. Ранее администрация муниципалитета сообщила о находке в отделение Нытвенского района Пермской краевой станции по борьбе с болезнями животных. Эксперты взяли у животного пробы на африканскую чуму (АЧС) и сибирскую язву, а затем кремировали труп.
Как указывает Управление Роспотребназдора, результаты проведенных анализов отрицательные, угрозы для жизни и здоровья жителей населенного пункта нет. Ранее сообщалось, что животное было обнаружено 24 июля на дороге между поселком Менделеево и деревней Богданово Карагайского. На место тогда выехали специалисты ветеринарной службы.
— При установлении диагноза «АЧС» на неблагополучный пункт накладывается карантин. По его условиям в очаге инфекции проводится уничтожение всех свиней, а в радиусе до 20 км от очага все свинопоголовье, продукция свиноводства, корма подлежат изъятию и уничтожению. В ходе проведения карантинных мероприятий подлежат уничтожению малоценный инвентарь и деревянные постройки, — сообщили власти Карагайского округа.