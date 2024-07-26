В Прикамье стали известны результаты анализов трупа свиньи на чуму и сибирскую язву

Как указывает Управление Роспотребназдора, результаты проведенных анализов отрицательные, угрозы для жизни и здоровья жителей населенного пункта нет. Ранее сообщалось, что животное было обнаружено 24 июля на дороге между поселком Менделеево и деревней Богданово Карагайского. На место тогда выехали специалисты ветеринарной службы.