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Найденный в пермском поселке Менделеево труп свиньи оказался безопасным

В Прикамье стали известны результаты анализов трупа свиньи на чуму и сибирскую язву

26 июля 2024, 11:17
Фото: 1MI

Найденный в пермском поселке Менделеево труп свиньи оказался безопасным

В Роспотребнадзоре раскрыли результаты проведенных лабораторных анализов.

Найденный в поселке Менделеево Карагайского округа труп свиньи оказался безопасным. Ранее администрация муниципалитета сообщила о находке в отделение Нытвенского района Пермской краевой станции по борьбе с болезнями животных. Эксперты взяли у животного пробы на африканскую чуму (АЧС) и сибирскую язву, а затем кремировали труп.

Как указывает Управление Роспотребназдора, результаты проведенных анализов отрицательные, угрозы для жизни и здоровья жителей населенного пункта нет. Ранее сообщалось, что животное было обнаружено 24 июля на дороге между поселком Менделеево и деревней Богданово Карагайского. На место тогда выехали специалисты ветеринарной службы.

— При установлении диагноза «АЧС» на неблагополучный пункт накладывается карантин. По его условиям в очаге инфекции проводится уничтожение всех свиней, а в радиусе до 20 км от очага все свинопоголовье, продукция свиноводства, корма подлежат изъятию и уничтожению. В ходе проведения карантинных мероприятий подлежат уничтожению малоценный инвентарь и деревянные постройки, — сообщили власти Карагайского округа.
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#Карантин#Роспотребнадзор#Сибирская язва#Прикамье#Инфекция#Чума#Ачс#Ветеринарная служба#Менделеево#Труп свиньи#Карагайский округ#Свиноводство
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