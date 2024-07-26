В Прикамье за прошедшие сутки произошло 12 пожаров

Вчера, 26 июля, на территории Пермского края произошло 12 пожаров. По три пожара было в Перми и Пермском округе, по два пожара — в Губахинском и Добрянском округах, по одному пожару — в Соликамском и Александровском округах. Информацию об этом сообщили в пресс-службе МЧС Прикамья.