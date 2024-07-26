properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

В Прикамье за прошедшие сутки произошло 12 пожаров

В Прикамье за прошедшие сутки произошло 12 пожаров

26 июля 2024, 09:08
Фото: МЧС Прикамья
В ходе инцидентов погибли два жителя Пермского края.

Вчера, 26 июля, на территории Пермского края произошло 12 пожаров. По три пожара было в Перми и Пермском округе, по два пожара — в Губахинском и Добрянском округах, по одному пожару — в Соликамском и Александровском округах. Информацию об этом сообщили в пресс-службе МЧС Прикамья.

Как сообщает ведомство, в двух инцидентах погибли люди. Трагедия случилась в частном жилом доме в Добрянке на ул. Розы Люксембург, причиной гибели пермяка стала неосторожность при курении. Возгорание было ликвидировано силами пяти человек и двух единиц техники МЧС.

Горение в гараже в поселке Ивакинский Карьер на ул. Свердлова привело к гибели одного человека. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Площадь пожара составила 20 кв. м.

По факту пожаров проводится проверка.

Читайте также:
Пермяку удалось спастись, выпрыгнув из окна горящего домаПрикамье 26 и 27 июля накроют мощные ливниВ Пермском крае резко выросла стоимость бензина марки АИ-98
#Пожарная безопасность#Пермский край#Мчс#Добрянка#Александровск#Соликамск#Пожары#Гараж#Прикамье#Гибель людей#Газовое оборудование#Неосторожность#Нарушение правил
Подпишитесь
В Екатеринбурге умер бывший глава Минприроды Прикамья Константин Черёмушкин
Сегодня, 08:49
В Прикамье ребенка ударило током на железной дороге
Сегодня, 07:06
Повар из Перми арестован в Париже по обвинению в шпионаже
Сегодня, 05:15
Депутаты в Пермском крае приняли решение о присоединении Сибири
Сегодня, 04:57
«Сережа очень тупой» и «Коридор». Как экспериментировала «Сцена-Молот» в этом сезоне
Сегодня, 04:00
Когда в Прикамье придет тепло? Ответили синоптики
Сегодня, 05:25