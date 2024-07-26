В Прикамье за прошедшие сутки произошло 12 пожаров

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Вчера, 26 июля, на территории Пермского края произошло 12 пожаров. По три пожара было в Перми и Пермском округе, по два пожара — в Губахинском и Добрянском округах, по одному пожару — в Соликамском и Александровском округах. Информацию об этом сообщили в пресс-службе МЧС Прикамья.
Как сообщает ведомство, в двух инцидентах погибли люди. Трагедия случилась в частном жилом доме в Добрянке на ул. Розы Люксембург, причиной гибели пермяка стала неосторожность при курении. Возгорание было ликвидировано силами пяти человек и двух единиц техники МЧС.
Горение в гараже в поселке Ивакинский Карьер на ул. Свердлова привело к гибели одного человека. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Площадь пожара составила 20 кв. м.
По факту пожаров проводится проверка.