В субботу в Кузбассе ожидается жара до +35 градусов

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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В Кемеровской области прогнозируется жаркая погода в эту субботу, 27 июля.
Ночью ожидается +15…+20º, днем +30…+35º. Порывы юго-восточного ветра ночью достигнут 13 м/с, днем 13-18 м/с. Осадков практически не ожидается, но днем по Кузбассу возможны кратковременные грозы и дожди. Ночью и утром в регионе будет туманно, пишет VSE42.ru со ссылкой на синоптиков Кемеровского гидрометцентра.
В ночь на 27 июля в Кемерове будет +17…+19º, днем +32…+34º. Ночью юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с, днем — 5-10 м/с. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.