В субботу в Кузбассе ожидается жара до +35 градусов

Ночью ожидается +15…+20º, днем +30…+35º. Порывы юго-восточного ветра ночью достигнут 13 м/с, днем 13-18 м/с. Осадков практически не ожидается, но днем по Кузбассу возможны кратковременные грозы и дожди. Ночью и утром в регионе будет туманно, пишет VSE42.ru со ссылкой на синоптиков Кемеровского гидрометцентра.