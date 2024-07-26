В центре Перми снесут старинное здание

Сейчас здания соединены между собой. Первое построили в 1917 году, а второе пристроили к нему в 1979-м году. Оба здания не являются объектами культурного наследия, а также уникальными или сложными, однако располагаются в границах территории объекта археологического наследия «Егошихинский медиплавильный завод».