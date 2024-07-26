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В центре Перми снесут старинное здание

В центре Перми снесут старинное здание

26 июля 2024, 13:40
Фото: properm.ru
На заводе Шпагина снесут старый склад и цех.

В Перми государственная историко-культурная экспертиза одобрила работа по сносу двух объектов на территории завода Шпагина — старого склада, построенного более 100 лет назад, и столярного цеха №7. Об этом пишет Business Class.

Сейчас здания соединены между собой. Первое построили в 1917 году, а второе пристроили к нему в 1979-м году. Оба здания не являются объектами культурного наследия, а также уникальными или сложными, однако располагаются в границах территории объекта археологического наследия «Егошихинский медиплавильный завод».

Для сноса объектов разработают специальные методы, которые не навредят расположенным вокруг историческим зданиям. А после строительных работ участок будет полностью очищен от строительного мусора.

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#Пермь#Завод шпагина#Историческое здание#Снос здания
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