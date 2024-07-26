Депутаты в Пермском крае приняли решение о присоединении Сибири

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Дума Добрянского городского округа приняла решение о присоединении деревни Сибирь к селу Висим. Информацию об этом сообщил Совет представительных органов муниципальных образований Пермского края.
Сейчас в деревне Сибирь зарегистрированных жителей нет, все дома используются в качестве дачи. Жители поселения периодически обращаются к власти по вопросам содержания дорожной и коммунальной инфраструктуры. «Объединение населенных пунктов позволит муниципальным властям обоснованно выделять средства на создание комфортных условий проживания», — сообщили в телеграм-канале «На местах».
В скором времени планируется подготовить законодательную инициативу об изменении административно-территориального устройства муниципального округа и направить на рассмотрение в краевое Заксобрание.