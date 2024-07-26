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Published Сегодня, 04:57

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Updated Сегодня, 05:22

Депутаты в Пермском крае приняли решение о присоединении Сибири

Депутаты в Пермском крае приняли решение о присоединении Сибири

26 июля 2024, 04:57
Фото: kandinski
Предполагается объединение деревни Сибирь с селом Висим.

Дума Добрянского городского округа приняла решение о присоединении деревни Сибирь к селу Висим. Информацию об этом сообщил Совет представительных органов муниципальных образований Пермского края.

Сейчас в деревне Сибирь зарегистрированных жителей нет, все дома используются в качестве дачи. Жители поселения периодически обращаются к власти по вопросам содержания дорожной и коммунальной инфраструктуры. «Объединение населенных пунктов позволит муниципальным властям обоснованно выделять средства на создание комфортных условий проживания», — сообщили в телеграм-канале «На местах».

В скором времени планируется подготовить законодательную инициативу об изменении административно-территориального устройства муниципального округа и направить на рассмотрение в краевое Заксобрание.

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#Пермский край#Заксобрание#Дума#Висим#Сибирь#Инфраструктура#Совет#Административно-территориальное устройство#Муниципальные власти#Законодательная инициатива
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