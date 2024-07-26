Депутаты в Пермском крае приняли решение о присоединении Сибири

Сейчас в деревне Сибирь зарегистрированных жителей нет, все дома используются в качестве дачи. Жители поселения периодически обращаются к власти по вопросам содержания дорожной и коммунальной инфраструктуры. «Объединение населенных пунктов позволит муниципальным властям обоснованно выделять средства на создание комфортных условий проживания», — сообщили в телеграм-канале «На местах».