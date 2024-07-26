Заслуженный артист России умер в Перми после долгой болезни

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Заслуженный артист России, актер Театра-Театра Валентин Белоусов умер в Перми после долгой болезни. Мужчине было 78 лет.
Валентин Белоусов умер вчера, 25 июля, сообщается на странице Театра-Театра в соцсетях. Артист начал в 1965 году с должности рабочего сцены Куйбышевского драматического театра. В 1971 году он закончил училище и стал актером. Валентин Белоусов работал в театрах Хабаровска, Владивостока, Орла, Калининграда, а в 1980 году поступил на службу в Пермский драматический театр. Здесь он сыграл более 40 ролей, в том числе Устина в «Поднятой целине», Шеллоу в «Виндзорских насмешницах» и патриция в «Калигуле».
Актер также снялся в нескольких фильмах: «Руки вверх», «Хлеб — имя существительное», «Житие Александра Невского» и «Болевой прием». В 1996 году за заслуги в области искусства Валентину Белоусову было присвоено почетное звание «Заслуженный артист России».
Открытое прощание с артистом пройдет на большой сцене Театра-Театра в понедельник, 29 июля, с 10:00 до 12:00. В 13:00 в Соборе Петра и Павла (ул. Советская 1/1) состоится отпевание.