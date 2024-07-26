Заслуженный артист России умер в Перми после долгой болезни

Валентин Белоусов умер вчера, 25 июля, сообщается на странице Театра-Театра в соцсетях. Артист начал в 1965 году с должности рабочего сцены Куйбышевского драматического театра. В 1971 году он закончил училище и стал актером. Валентин Белоусов работал в театрах Хабаровска, Владивостока, Орла, Калининграда, а в 1980 году поступил на службу в Пермский драматический театр. Здесь он сыграл более 40 ролей, в том числе Устина в «Поднятой целине», Шеллоу в «Виндзорских насмешницах» и патриция в «Калигуле».