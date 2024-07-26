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Кошачий лемур

Зверей Пермского зоопарка просят угостить брусникой и кабачками

26 июля 2024, 14:50
Фото: Пермский зоопарк Вконтакте
Кошачий лемур

В Перми объявили сбор овощей и фруктов для питомцев зоопарка

В первую очередь зоопарк примет яблоки, клюкву, грибы и картофель.
Сюжет
Зоопарк

Пермский зоопарк объявил о сборе фруктов и овощей для своих обитателей, сообщение об этом появилось в соцсетях учреждения.

«Количество фруктов и овощей не имеет значения. Мы угостим вашим урожаем наших животных. И ваш поступок будет оценен нашими пушистыми и пернатыми подопечными. Хищнки, приматы, грызуны с удовольствием примут морковь, кабачки и грибы. Часть из них дадут животным в свежими, а другую отправят на хранение», — сообщили в зоопарке.

В первую очередь зоопарк примет яблоки, красную и черную рябину, бруснику, клюкву и облепиху. В том числе любые грибы, картофель и кабачки.

Продукты в зоопарк будут принимать с 29 июля по 15 сентября. Оставить их можно на входе в зоопарк. Отдельно отмечают, чтобы фрукты и овощи не были гнилыми или плесневелыми.

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#Пермь#Животные#Зоопарк#Культура#Овощи#Фрукты
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