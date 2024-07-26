Зверей Пермского зоопарка просят угостить брусникой и кабачками

«Количество фруктов и овощей не имеет значения. Мы угостим вашим урожаем наших животных. И ваш поступок будет оценен нашими пушистыми и пернатыми подопечными. Хищнки, приматы, грызуны с удовольствием примут морковь, кабачки и грибы. Часть из них дадут животным в свежими, а другую отправят на хранение», — сообщили в зоопарке.