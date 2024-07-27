Директор Пермской краевой филармонии награждена медалью «За любовь и верность»

Медаль «За любовь и верность» была учреждена в 2008 году Организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации». Ее вручают супругам, прожившим в браке не менее 25 лет, получившим общественное признание за крепость семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, и достойно воспитавшим детей. На одной стороне медали изображен символ праздника — ромашка, на другой — лики святых Петра и Февронии.