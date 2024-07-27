Экс-глава Горнозаводского округа отправлен в колонию за превышение полномочий

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
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Updated Сегодня, 05:22
Вчера, 26 июля, Чусовской городской суд (постоянное судебное присутствие в Горнозаводске) признал бывшего главу Горнозаводского округа Александра Афанасьева виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).
В 2021 году, будучи главой муниципалитета и не имея полномочий на принятие таких единоличных решений, Афанасьев передал доли участия в ООО «Горнозаводский „Комбинат благоустройства“» физическим лицам. Это были двое знакомых Александра — генеральный директор ООО и его заместитель. За получение долей они внесли по 10 тыс. рублей каждый. Однако реальная стоимость долей в уставном капитале составляла более 10 млн рублей.
Впоследствии владельцы долей участия получили преимущественное право голоса и возможность влиять на решения, принимаемые в обществе с ограниченной ответственностью. В декабре 2021 года по итогам общего собрания участников им была установлена повышенная зарплата в размере 500 и 550 тыс. рублей, назначены разовые миллионные премии.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края, суд с учетом позиции гособвинения назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима. Также Александр Афанасьев на два года лишен права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления. Приговор еще не вступил в силу.