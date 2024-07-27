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Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

МЧС: в отдельных районах Пермского края 28 июля пройдет сильный дождь

МЧС предупреждает о сильном дожде в некоторых районах Прикамья

27 июля 2024, 11:08
Фото: ideogram.ai

МЧС: в отдельных районах Пермского края 28 июля пройдет сильный дождь

Предупредите о непогоде своих близких.

Завтра, 28 июля, в отдельных районах Пермского края прогнозируется сильный дождь. Такие данные приводит региональное МЧС со ссылкой на синоптиков.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, стараться не совершать резких маневров и торможений. Будьте бдительны и осторожны, предупредите родных и знакомых о грядущей непогоде. Если вы стали свидетелем инцидента, сообщите о нем по телефону вызова экстренных служб: 01, 101 или 112.

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