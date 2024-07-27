МЧС предупреждает о сильном дожде в некоторых районах Прикамья

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, стараться не совершать резких маневров и торможений. Будьте бдительны и осторожны, предупредите родных и знакомых о грядущей непогоде. Если вы стали свидетелем инцидента, сообщите о нем по телефону вызова экстренных служб: 01, 101 или 112.