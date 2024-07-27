Пермяк возмущен стройкой детской площадки и тротуаров над древним кладбищем в Чердыни

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
На месте Троицкого городища в Чердыни начались работы по установке дорожек. Во время подготовки территории бульдозеры сняли слой почвы, из-под которого показались человеческие кости, могильные плиты и осколки черепков древней посуды. Это заметил пермяк Игорь Лифанов, который приехал с семьей на отдых и с ужасом обнаружил останки.
«Этим усеян весь холм городища. Работы по уничтожению исторического памятника ведутся прямо сейчас. Совершенно не понятно, как было получено разрешение на проведение таки работ на Троицком городище, и куда смотрят местные и краевые власти. Это археологический памятник, который могут раскапывать только археологи», — рассказал Игорь корреспонденту Properm.ru.
По словам мужчины, он с близкими приехал в Чердынь 21 июля, и холм еще не был раскопан. А вечером 25 июля, возвращаясь со сплава, пермяки решили прогуляться и увидели, что все перерыто. Не заметить кости и фрагменты могильных плит было невозможно. Игорь Лифанов сфотографировал находку и отправил в чат-бот губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
На следующий день в чат-боте пришел ответ администрации Чердынского округа, в котором было сказано, что работы на Троицком холме ведутся согласно проектно-сметной документации. В документах есть раздел по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (ОКН), в том числе и объекта археологического наследия «Троицкое городище», сообщили власти. По словам чиновников, в Инспекцию по охране ОКН Пермского края направлено заявление с просьбой определить историко-культурную ценность объекта. Работы на объекте после обращения Игоря приостановили.
Работы на холме проводит ООО «Техно-Таль» — это подрядчик муниципального учреждения «Благоустройство-Чердынь». По условиям контракта стоимостью более 76,9 млн рублей, компания должна благоустроить Комсомольский сквер и прилегающие к городу территории. Завершение работ запланировано на сентябрь текущего года.
Директор учреждения «Благоустройство-Чердынь» Андрей Одинцов рассказал нашим коллегам из 59.ru, что во время работ нашли кости и кусок могильной плиты. По его словам, по техзаданию рабочие сняли 15-20 см плодородного слоя почвы, чтобы уложить тротуар. Мужчина считает, что на уровне 20 см не может быть захоронения. Однако говорит, что в музее подтверждают: воинов хоронили на этом месте, только на глубине до 1,5 м. Ощепков рассказал, что могильную плиту нашли не рядом с костями, а в траве, и предполагает, что «ее просто кто-то туда вывез». По словам директора, в понедельник, 29 июля, на место приедет археолог и проанализирует находку. Интересно, что его не смутила идея благоустройства территории буквально на месте захоронения.