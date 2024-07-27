Пермяк возмущен стройкой детской площадки и тротуаров над древним кладбищем в Чердыни

Директор учреждения «Благоустройство-Чердынь» Андрей Одинцов рассказал нашим коллегам из 59.ru, что во время работ нашли кости и кусок могильной плиты. По его словам, по техзаданию рабочие сняли 15-20 см плодородного слоя почвы, чтобы уложить тротуар. Мужчина считает, что на уровне 20 см не может быть захоронения. Однако говорит, что в музее подтверждают: воинов хоронили на этом месте, только на глубине до 1,5 м. Ощепков рассказал, что могильную плиту нашли не рядом с костями, а в траве, и предполагает, что «ее просто кто-то туда вывез». По словам директора, в понедельник, 29 июля, на место приедет археолог и проанализирует находку. Интересно, что его не смутила идея благоустройства территории буквально на месте захоронения.