Поселок в Челябинской области затопило из-за прорыва дамбы

В Челябинской области этой ночью, 27 июля, произошла чрезвычайная ситуация. Аномальные ливни и приток воды к Киолимскому водохранилищу привели к разрушению 100 м насыпного участка в Карабашском городском округе. Спасатели эвакуировали жителей домов в поселках Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево. Людей перевезли в пункты временного размещения в Карабаше.