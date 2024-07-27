Поселок в Челябинской области затопило из-за прорыва дамбы

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Published Сегодня, 06:47
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В Челябинской области этой ночью, 27 июля, произошла чрезвычайная ситуация. Аномальные ливни и приток воды к Киолимскому водохранилищу привели к разрушению 100 м насыпного участка в Карабашском городском округе. Спасатели эвакуировали жителей домов в поселках Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево. Людей перевезли в пункты временного размещения в Карабаше.
Сегодня утром вода вернулась в русло реки. К ликвидации последствий привлечено более 170 специалистов и 60 единиц техники, ведутся аварийно-восстановительные и другие неотложные работы. Как рассказали в пресс-службе МЧС России, никто из людей не пострадал.
В пресс-службе правительства Челябинской области сообщают, что сейчас вода полностью ушла с территории поселка Киолим. Накануне он был затоплен, уровень воды держался на высоте 1 м.