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В Челябинской области прорвало дамбу и затопило поселок Киолим

Поселок в Челябинской области затопило из-за прорыва дамбы

27 июля 2024, 06:47
Фото: пресс-служба МЧС России

В Челябинской области прорвало дамбу и затопило поселок Киолим

В регионе введен режим ЧС, людей из нескольких поселков эвакуировали в пункты временного размещения.

В Челябинской области этой ночью, 27 июля, произошла чрезвычайная ситуация. Аномальные ливни и приток воды к Киолимскому водохранилищу привели к разрушению 100 м насыпного участка в Карабашском городском округе. Спасатели эвакуировали жителей домов в поселках Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево. Людей перевезли в пункты временного размещения в Карабаше.

Фото: пресс-служба МЧС России

Сегодня утром вода вернулась в русло реки. К ликвидации последствий привлечено более 170 специалистов и 60 единиц техники, ведутся аварийно-восстановительные и другие неотложные работы. Как рассказали в пресс-службе МЧС России, никто из людей не пострадал.

В пресс-службе правительства Челябинской области сообщают, что сейчас вода полностью ушла с территории поселка Киолим. Накануне он был затоплен, уровень воды держался на высоте 1 м.

Фото: скриншот видео пресс-службы правительства Челябинской области
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#Общество#Мчс#Челябинская область#Режим чс#Челябинск#МЧС России
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