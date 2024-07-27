Правительство РФ выделило 157 млн рублей для Пермской краевой музыкальной школы

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Правительство России направит 157 млн рублей Пермскому краю на покупку инструментов для краевой музыкальной школы. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, пишет ТАСС.
Средства из резервного фонда выделены на условиях софинансирования. Из бюджета Прикамья на данную закупку будет направлено 100 млн рублей. Деньги выделены по поручению президента России Владимира Путина.
Пермская краевая музыкальная школа должна открыться для учеников с 1 сентября этого года. Здесь начнут учиться 350 ребят. Глава Минкульта Прикамья Алла Платонова ранее заявляла, что образовательное учреждение должно стать методическим центром для всей системы профессиональной подготовки музыкантов.