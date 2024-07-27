Правительство РФ выделило 157 млн рублей для Пермской краевой музыкальной школы

Пермская краевая музыкальная школа должна открыться для учеников с 1 сентября этого года. Здесь начнут учиться 350 ребят. Глава Минкульта Прикамья Алла Платонова ранее заявляла, что образовательное учреждение должно стать методическим центром для всей системы профессиональной подготовки музыкантов.