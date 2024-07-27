Сержант из Сивинского округа погиб на территории ЛНР в ходе проведения СВО

Церемония прощания пройдет в понедельник, 29 июля, в Сивинском центре культуры и досуга с 14:00 до 15:00. Траурный митинг состоится с 15:00 в селе Сива по ул. Советская, 4, сообщила пресс-служба администрации Сивинского муниципального округа на странице «ВКонтакте».