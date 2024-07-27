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Сержант из Сивинского округа погиб на территории ЛНР в ходе проведения СВО

Сержант из Сивинского округа погиб на территории ЛНР в ходе проведения СВО

27 июля 2024, 05:52
Фото: 1MI; пресс-служба администрации Сивинского муниципального округа
Прощание состоится в понедельник.

В городе Макеевка Луганской Народной Республики 9 июня текущего года погиб житель Пермского края Сергей Васильев. Мужчине было 40 лет, он родился 17 февраля 1984 года. В зоне проведения СВО Сергей служил старшим стрелком 2 отделения взвода штурмовой роты мотострелкового батальона, носил звание сержанта.

Церемония прощания пройдет в понедельник, 29 июля, в Сивинском центре культуры и досуга с 14:00 до 15:00. Траурный митинг состоится с 15:00 в селе Сива по ул. Советская, 4, сообщила пресс-служба администрации Сивинского муниципального округа на странице «ВКонтакте».

СВО продолжается почти 2,5 года, она началась 24 февраля 2022 года. О погибших жителях Прикамья в социальных сетях сообщают чиновники или пресс-службы администраций муниципалитетов, а также родственники военнослужащих.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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