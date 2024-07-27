Спорткомплекс «Энергия» объявил об открытии для всех. Пермячка не смогла его посетить

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Многофункциональный спортивный комплекс «Энергия» в Перми сегодня днем 27 июля закрыт. На это обратила внимание пермячка Юлия. Попасть на территорию спортобъекта нельзя, хотя его торжественно открыли еще в апреле текущего года.
«Вот такая гробовая тишина и замок на дверях в спорткомплексе „Энергия“ в выходной. Нет никаких контактных телефонов и доступной информации о возможности посещения этого учреждения для простых людей!» — рассказала Properm.ru девушка.
На странице официального сообщества «Энергии» «ВКонтакте» опубликовано только две записи. Одна из них — это ссылка на репортаж наших коллег из «Вести-Пермь». Далее цитируем публикацию:
«Пока спортивные группы не сформированы, на занятия в „Энергии“ открыт доступ для всех желающих. В свободное время и по записи любители могут претендовать на футбольное поле. А также в утреннее и вечернее время желающих приглашают в бассейн».
Кроме того, администрация спортобъекта почти неделю назад, 21 июля, анонсировала сеансы по плаванию:
«С 22 июля бассейн будет открыт для посетителей. Мы хотим предоставить возможность организовать тренировки с максимальным удобством. Количество мест ограничено, поэтому для вашего удобства ведется предварительная запись».
Корреспондент Properm.ru направила запрос о причине закрытия территория спорткомплекса «Энергия» в пресс-службу министерства спорта Пермского края. Ответ на него ожидается.
Месяц назад, 27 июня, стало известно, что директор «Энергии» Александр Козлов уволился после критики губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. Тогда администраторы вовремя не запросили разрешения на открытие учреждения и не проинформировали пермяков о том, что его работа не запущена.