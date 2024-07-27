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В Минспорта рассказали, почему спорткомплекс «Энергия» в Перми закрыт 27 июля

В Минспорта рассказали, почему сегодня не работает спорткомплекс «Энергия» в Перми

27 июля 2024, 12:54
Фото: предоставлено читательницей Properm.ru

В Минспорта рассказали, почему спорткомплекс «Энергия» в Перми закрыт 27 июля

Ранее читательница Properm.ru пожаловалась, что не смогла пройти на территорию спортобъекта.

Стало известно, почему сегодня, 27 июля, закрыт многофункциональный спортивный комплекс «Энергия» в Перми. Как пояснили Properm.ru в пресс-службе министерства спорта Пермского края, на занятия в эти выходные никто не записался. Для посещения бассейна необходимо записаться онлайн, а в другие залы и на футбольное поле — через администратора по телефону 8 (342) 215 88 59.

«Дело в том, что есть ограничения по количеству одновременно находящихся в бассейне. Именно поэтому осуществляется запись», — пояснили Properm.ru в пресс-службе министерства спорта Пермского края. Бассейн разделен на четыре дорожки по 25 м. Пермякам рекомендуется записываться на занятия по плаванию и другим видам спорта заранее, можно на несколько дней вперед.

Ранее одна из жительниц Перми не смогла попасть в спорткомплекс «Энергия» и рассказала корреспонденту о том, что он закрыт. В сообществе «Энергии» «ВКонтакте» есть публикация с указанием, что количество мест ограничено, однако онлайн-запись преподносится как дополнительное удобство, а не обязательное условие посещения.

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#Спорт#Общество#Пермь#Бассейн#Минспорта#Спорткомплекс
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