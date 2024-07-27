В Минспорта рассказали, почему сегодня не работает спорткомплекс «Энергия» в Перми

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Стало известно, почему сегодня, 27 июля, закрыт многофункциональный спортивный комплекс «Энергия» в Перми. Как пояснили Properm.ru в пресс-службе министерства спорта Пермского края, на занятия в эти выходные никто не записался. Для посещения бассейна необходимо записаться онлайн, а в другие залы и на футбольное поле — через администратора по телефону 8 (342) 215 88 59.
«Дело в том, что есть ограничения по количеству одновременно находящихся в бассейне. Именно поэтому осуществляется запись», — пояснили Properm.ru в пресс-службе министерства спорта Пермского края. Бассейн разделен на четыре дорожки по 25 м. Пермякам рекомендуется записываться на занятия по плаванию и другим видам спорта заранее, можно на несколько дней вперед.
Ранее одна из жительниц Перми не смогла попасть в спорткомплекс «Энергия» и рассказала корреспонденту о том, что он закрыт. В сообществе «Энергии» «ВКонтакте» есть публикация с указанием, что количество мест ограничено, однако онлайн-запись преподносится как дополнительное удобство, а не обязательное условие посещения.