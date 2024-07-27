В Минспорта рассказали, почему сегодня не работает спорткомплекс «Энергия» в Перми

«Дело в том, что есть ограничения по количеству одновременно находящихся в бассейне. Именно поэтому осуществляется запись», — пояснили Properm.ru в пресс-службе министерства спорта Пермского края. Бассейн разделен на четыре дорожки по 25 м. Пермякам рекомендуется записываться на занятия по плаванию и другим видам спорта заранее, можно на несколько дней вперед.