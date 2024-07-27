В зимнем расписании пермского аэропорта появились прямые рейсы в Сочи

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Пермяки смогут летать в Сочи прямыми рейсами поздней осенью и зимой. Об открытии продажи билетов на этот период сообщила авиакомпания «Аэрофлот». Полеты будут выполняться с 27 октября 2024 по 29 марта 2025 года.
По данным расписания аэропорта Большое Савино, перелет из Перми в Сочи будет длиться 4 часа 5 минут. Рейсы будут выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям рано утром — в 07:10. Исключение составит лишь 27 октября — там вылет запланирован на 07:25. Перелеты будут проходить в самолетах Airbus.