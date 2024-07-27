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Published Сегодня, 06:20

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Updated Сегодня, 06:22

В зимнем расписании аэропорта Перми появились прямые рейсы в Сочи

В зимнем расписании пермского аэропорта появились прямые рейсы в Сочи

27 июля 2024, 06:20
Фото: unsplash.com

В зимнем расписании аэропорта Перми появились прямые рейсы в Сочи

Врем в пути составит чуть более четырех часов.

Пермяки смогут летать в Сочи прямыми рейсами поздней осенью и зимой. Об открытии продажи билетов на этот период сообщила авиакомпания «Аэрофлот». Полеты будут выполняться с 27 октября 2024 по 29 марта 2025 года.

По данным расписания аэропорта Большое Савино, перелет из Перми в Сочи будет длиться 4 часа 5 минут. Рейсы будут выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям рано утром — в 07:10. Исключение составит лишь 27 октября — там вылет запланирован на 07:25. Перелеты будут проходить в самолетах Airbus.

Фото: онлайн-табло международного аэропорта «Пермь»
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#Общество#Аэропорт#Пермь#Туризм#Аэрофлот#Путешествия#Сочи
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