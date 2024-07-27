В зимнем расписании пермского аэропорта появились прямые рейсы в Сочи

По данным расписания аэропорта Большое Савино, перелет из Перми в Сочи будет длиться 4 часа 5 минут. Рейсы будут выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям рано утром — в 07:10. Исключение составит лишь 27 октября — там вылет запланирован на 07:25. Перелеты будут проходить в самолетах Airbus.