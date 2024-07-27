Власти Пермского края ужесточили штрафы для нарушителей противопожарного режима

В пресс-службе министерства природных ресурсов Пермского края напоминают, что более половины пожаров в лесах происходят по вине людей. Они бросают непотушенные окурки, оставляют костры тлеющими или поджигают сухую траву. Все эти действия приводят к пожару, преследуются по закону.