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Власти Пермского края ужесточили штрафы для нарушителей противопожарного режима

Власти Пермского края ужесточили штрафы для нарушителей противопожарного режима

27 июля 2024, 08:56
Фото: ideogram.ai
Усиленные ограничения в лесах будут действовать до 10 сентября.

В лесах на территории Пермского края начал действовать особый противопожарный режим. Он продлится до 10 сентября текущего года, соответствующее постановление правительство Прикамья приняло в минувший четверг, 25 июля.

Ограничения действуют до 10 сентября нынешнего года. На этот период власти ужесточили штрафы за нарушение правил пожарной безопасности:

  • для граждан — 40-50 тыс. рублей (выше в 2,5 раза);
  • для должностных лиц — 60-90 тыс. рублей (выше в 2 раза);
  • для юридических лиц — 600 тыс. — 1 млн рублей (выше в 6 раз).

В период действия особого противопожарного режима нельзя разжигать костры в лесах вне оборудованных кострищ, а также разводить открытый огонь в парках и сельхозугодиях, сжигать мусор, горючие материалы и порубочные остатки.

В пресс-службе министерства природных ресурсов Пермского края напоминают, что более половины пожаров в лесах происходят по вине людей. Они бросают непотушенные окурки, оставляют костры тлеющими или поджигают сухую траву. Все эти действия приводят к пожару, преследуются по закону.

Если вы заметили лесной пожар, немедленно сообщите о нем в круглосуточную Региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (342) 241-08-52, 234-94-44, а также по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

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#Общество#Пермь#Пожар#Минприроды#Лесной пожар#Штрафы#Постановление
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