Власти Пермского края ужесточили штрафы для нарушителей противопожарного режима

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
В лесах на территории Пермского края начал действовать особый противопожарный режим. Он продлится до 10 сентября текущего года, соответствующее постановление правительство Прикамья приняло в минувший четверг, 25 июля.
Ограничения действуют до 10 сентября нынешнего года. На этот период власти ужесточили штрафы за нарушение правил пожарной безопасности:
В период действия особого противопожарного режима нельзя разжигать костры в лесах вне оборудованных кострищ, а также разводить открытый огонь в парках и сельхозугодиях, сжигать мусор, горючие материалы и порубочные остатки.
В пресс-службе министерства природных ресурсов Пермского края напоминают, что более половины пожаров в лесах происходят по вине людей. Они бросают непотушенные окурки, оставляют костры тлеющими или поджигают сухую траву. Все эти действия приводят к пожару, преследуются по закону.
Если вы заметили лесной пожар, немедленно сообщите о нем в круглосуточную Региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (342) 241-08-52, 234-94-44, а также по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.