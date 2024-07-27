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В Прикамье 26 июля жительница деревни спасла пожилую женщину из горящего дома

Жительница деревни Мостовая в Прикамье спасла спящую пенсионерку из горящего дома

27 июля 2024, 07:55
Фото: ideogram.ai

В Прикамье 26 июля жительница деревни спасла пожилую женщину из горящего дома

Никто на пожаре не пострадал.

В ночь на пятницу, 26 июля, в деревне Мостовая произошел пожар. Как рассказал анонимный читатель в Telegram-канале «ЧП Пермь | новости», загорелся сарай, затем огонь перекинулся на жилой дом, в котором крепко спала пожилая женщина.

Соседка Татьяна услышала треск горящего шифера, накинула куртку и побежала спасать старушку. Пенсионерка пыталась вылезти в окно, но не смогла самостоятельно это сделать в силу возраста. Татьяна не испугалась ни пламени, ни упавшего провода, находившегося под напряжением, сломала забор и вытащила бабушку, закинув на свои плечи. «Хочется выразить ей огромную благодарность за проявленный героизм, ведь не каждый может рискнуть своей жизнью ради другого», — пишет анонимный автор.

Фото: Telegram-канал «ЧП Пермь | новости»

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю рассказали, что сообщение о пожаре на ул. Оря в деревне Мостовая поступило в 05:16. К месту происшествия выехали 15 человек личного состава и четыре единицы техники. Они обнаружили, что горит жилой дом с надворными постройками, была угроза распространения пламени на соседние строения, расположенные на расстоянии 3 м. Пожарные не допустили распространения огня.

В МЧС подтверждают, что до приезда пожарных соседка помогла пожилой женщине выбраться из горящего дома. Никто не пострадал и не погиб. Площадь пожара составила 195 кв. м, он был ликвидирован в 06:35. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

#Происшествия#Мчс пермского края#Пермь#Доброта на ПП#Пожар#Мчс
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