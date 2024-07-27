Жительница деревни Мостовая в Прикамье спасла спящую пенсионерку из горящего дома

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
В ночь на пятницу, 26 июля, в деревне Мостовая произошел пожар. Как рассказал анонимный читатель в Telegram-канале «ЧП Пермь | новости», загорелся сарай, затем огонь перекинулся на жилой дом, в котором крепко спала пожилая женщина.
Соседка Татьяна услышала треск горящего шифера, накинула куртку и побежала спасать старушку. Пенсионерка пыталась вылезти в окно, но не смогла самостоятельно это сделать в силу возраста. Татьяна не испугалась ни пламени, ни упавшего провода, находившегося под напряжением, сломала забор и вытащила бабушку, закинув на свои плечи. «Хочется выразить ей огромную благодарность за проявленный героизм, ведь не каждый может рискнуть своей жизнью ради другого», — пишет анонимный автор.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю рассказали, что сообщение о пожаре на ул. Оря в деревне Мостовая поступило в 05:16. К месту происшествия выехали 15 человек личного состава и четыре единицы техники. Они обнаружили, что горит жилой дом с надворными постройками, была угроза распространения пламени на соседние строения, расположенные на расстоянии 3 м. Пожарные не допустили распространения огня.
В МЧС подтверждают, что до приезда пожарных соседка помогла пожилой женщине выбраться из горящего дома. Никто не пострадал и не погиб. Площадь пожара составила 195 кв. м, он был ликвидирован в 06:35. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.