Жительница деревни Мостовая в Прикамье спасла спящую пенсионерку из горящего дома

Соседка Татьяна услышала треск горящего шифера, накинула куртку и побежала спасать старушку. Пенсионерка пыталась вылезти в окно, но не смогла самостоятельно это сделать в силу возраста. Татьяна не испугалась ни пламени, ни упавшего провода, находившегося под напряжением, сломала забор и вытащила бабушку, закинув на свои плечи. «Хочется выразить ей огромную благодарность за проявленный героизм, ведь не каждый может рискнуть своей жизнью ради другого», — пишет анонимный автор.