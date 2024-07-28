К 4,2 тысячам саженцев в пермском муниципальном питомнике добавят еще 1,6 тысяч

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
На начало года в пермском муниципальном питомнике растений в микрорайоне Архиерейка на площади 1,5 га находилось 4182 саженца. К ним добавится еще 1600 растений, сообщил глава Перми Эдуард Соснин.
Среди уже выращиваемых саженцев: яблоня Недзвецкого, рябина обыкновенная, липа мелколистная, тополь пирамидальный, лиственница сибирская, дуб красный, туя западная, а также разные сорта ивы и клёна.
В течение года сотрудники питомника расширяют площадь посадок и планируют добавить на доращивание ещё 1600 саженцев липы мелколистной, ивы памяти Бажова, ивы белой, рябины обыкновенной, лиственницы сибирской.
Это позволит, по мнению Эдуарда Соснина, в будущем не закупать в других регионах крупномеры, а выращивать собственный крупномерный посадочный материал, адаптированный к природным условиям региона.