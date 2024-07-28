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Published Сегодня, 09:33

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Updated Сегодня, 09:35

К 4,2 тысячам саженцев в пермском муниципальном питомнике добавят еще 1,6 тысяч

К 4,2 тысячам саженцев в пермском муниципальном питомнике добавят еще 1,6 тысяч

28 июля 2024, 09:33
Фото: Изображение Midjourney
Власти Перми в будущем планируют не закупать растения-крупномеры в других регионах.

На начало года в пермском муниципальном питомнике растений в микрорайоне Архиерейка на площади 1,5 га находилось 4182 саженца. К ним добавится еще 1600 растений, сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

Среди уже выращиваемых саженцев: яблоня Недзвецкого, рябина обыкновенная, липа мелколистная, тополь пирамидальный, лиственница сибирская, дуб красный, туя западная, а также разные сорта ивы и клёна.

В течение года сотрудники питомника расширяют площадь посадок и планируют добавить на доращивание ещё 1600 саженцев липы мелколистной, ивы памяти Бажова, ивы белой, рябины обыкновенной, лиственницы сибирской.

Это позволит, по мнению Эдуарда Соснина, в будущем не закупать в других регионах крупномеры, а выращивать собственный крупномерный посадочный материал, адаптированный к природным условиям региона.

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#Пермь#Озеленение перми#Озеленение#Питомник
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