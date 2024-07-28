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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

На трассе в Пермском крае столкнулись две фуры

На трассе в Пермском крае столкнулись две фуры

28 июля 2024, 12:26
Фото: 1MI
Пострадали водители грузовиков, образовалась пробка.
Сюжет
Дтп

В ДТП с двумя фурами, из-за которой на трассе Нытва — Краснокамск в Пермском крае образовалась 15-километровая пробка, 28 июля пострадали два человека. Об этом со ссылкой на МВД по Пермскому краю сообщают «АиФ –Пермь».

Инцидент произошёл в 11:17 на 452 км автодороги «М7 Волга». По предварительным данным, 34-летний водитель КамАЗа с полуприцепом, выезжая с прилегающей территории на главную дорогу не пропустил грузовик с полуприцепом. Машины столкнулись. Оба водителя получили травмы.

По факту автоаварии проводится проверка.

#Происшествия#Дтп
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