На трассе в Пермском крае столкнулись две фуры

В ДТП с двумя фурами, из-за которой на трассе Нытва — Краснокамск в Пермском крае образовалась 15-километровая пробка, 28 июля пострадали два человека. Об этом со ссылкой на МВД по Пермскому краю сообщают «АиФ –Пермь».