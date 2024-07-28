Пермский легкоатлет показал лучший результат сезона

В беге на 800 м у мужчин на всероссийском старте «Путь к Олимпу» серии «Королева спорта» в Москве на стадионе «Салют Гераклион» «золото» взял пермяк Константин Холмогоров. Он показал лучший результат сезона в России — 1 минута 46,23 секунд, сообщает Федерация легкой атлетики Пермского края.