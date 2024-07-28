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Updated Сегодня, 05:08

Пермский легкоатлет показал лучший результат сезона

Пермский легкоатлет показал лучший результат сезона

28 июля 2024, 05:07
Фото: Федерация легкой атлетики Пермского края.
Константин Холмогоров побеждает на дистанции 800 метров во всероссийском старте «Путь к Олимпу» серии «Королева спорта».

В беге на 800 м у мужчин на всероссийском старте «Путь к Олимпу» серии «Королева спорта» в Москве на стадионе «Салют Гераклион» «золото» взял пермяк Константин Холмогоров. Он показал лучший результат сезона в России — 1 минута 46,23 секунд, сообщает Федерация легкой атлетики Пермского края.

Еще один представитель Прикамья Станислав Угрин установил личный рекорд, впервые «разменяв» 1 минуту 50 секунд и пробежав дистанцию за 1 минуту 49,62 секунд. Угрин стал восьмым среди всех участников.

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#Спорт#Легкая атлетика
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