Пермский легкоатлет показал лучший результат сезона

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
В беге на 800 м у мужчин на всероссийском старте «Путь к Олимпу» серии «Королева спорта» в Москве на стадионе «Салют Гераклион» «золото» взял пермяк Константин Холмогоров. Он показал лучший результат сезона в России — 1 минута 46,23 секунд, сообщает Федерация легкой атлетики Пермского края.
Еще один представитель Прикамья Станислав Угрин установил личный рекорд, впервые «разменяв» 1 минуту 50 секунд и пробежав дистанцию за 1 минуту 49,62 секунд. Угрин стал восьмым среди всех участников.