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Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Пермяков предупреждают о тумане и грозе

Пермяков предупреждают о тумане и грозе

28 июля 2024, 11:52
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Особенное внимание на метеоявления просят обратить водителей.

По данным Пермского ЦГМС 29 июля ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Подробности обнародовали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Так, 29 июля ночью в отдельных районах края прогнозируются туман, днём гроза.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями спасатели рекомендуют не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.

Во время грозы воздержитесь от прогулок и поездок, покиньте открытое пространство, укройтесь в помещении. Отключите питание электрических приборов, закройте форточки в окнах. Находясь на улице не прячьтесь под высокими деревьями.

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#Происшествия#Прогноз погоды#Погода#Неблагоприятные метеоусловия
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