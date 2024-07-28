Пермяков предупреждают о тумане и грозе

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
По данным Пермского ЦГМС 29 июля ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Подробности обнародовали в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Так, 29 июля ночью в отдельных районах края прогнозируются туман, днём гроза.
В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями спасатели рекомендуют не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.
Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.
Во время грозы воздержитесь от прогулок и поездок, покиньте открытое пространство, укройтесь в помещении. Отключите питание электрических приборов, закройте форточки в окнах. Находясь на улице не прячьтесь под высокими деревьями.