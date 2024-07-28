Председатель Следкома заинтересовался ситуацией вокруг стадиона в Перми

В компании «СНова» рассказали, что техническая проработка проекта находится в процессе. Уже известно, что площадь объекта без учета беговой составляющей увеличится до 16,5 тыс. кв. м. Стадион вернет себе статус полноценного сертифицированного спорткомплекса круглогодичного использования. Земля под спортобъект перейдет в краевую собственность до начала реконструкции. А сам стадион «Трудовые резервы» станет краевым после окончания работ, которые застройщик проведет за свой счет.