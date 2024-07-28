Председатель Следкома заинтересовался ситуацией вокруг стадиона в Перми

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о передаче земельного участка со спортивным комплексом частному лицу в Перми. Речь идет о стадионе «Трудовые резервы», сообщает пресс-служба СКР,
В приёмную Бастрыкина «ВКонтакте» поступило обращение о незаконной передаче в собственность частных лиц земельного участка, на котором расположен спортивный комплекс «Трудовые резервы». На территории объекта находится «единственный круглогодично функционирующий стадион с возможностью свободного посещения», отмечают в ведомстве.
Прежние владельцы объекта ненадлежащим образом содержали комплекс, не принимали мер к его сохранению, вследствие чего он пришел в непригодное состояние. В текущем году участок возвращен в собственность Пермского края, однако начаты строительные работы, местные жители обеспокоены, что его территория будет застроена жилыми домами.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову провести процессуальную проверку по данному факту и представить доклад о ее промежуточных и окончательных результатах.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
В мае было заявлено, что реконструкция стадиона «Трудовые резервы» в Мотовилихинском районе Перми начнется раньше жилой застройки той части зоны комплексного развития территории (КРТ), где находится спортобъект. Об этом по итогу встречи контактной группы рассказали собственники стадиона. Заседание с участием девелопера, общественников, экологов и депутатов состоялось в конце мая.
Техническим заказчиком работ по реконструкции стадиона выступает компания «СНова». Реконструкцию плоскостной части объекта планируется начать одновременно с началом работ над объектами и коммуникациями по ул. Макаренко. Работы разобьют на этапы, чтобы сохранить доступ к стадиону. Например, каток будет работать как минимум следующий сезон.
В компании «СНова» рассказали, что техническая проработка проекта находится в процессе. Уже известно, что площадь объекта без учета беговой составляющей увеличится до 16,5 тыс. кв. м. Стадион вернет себе статус полноценного сертифицированного спорткомплекса круглогодичного использования. Земля под спортобъект перейдет в краевую собственность до начала реконструкции. А сам стадион «Трудовые резервы» станет краевым после окончания работ, которые застройщик проведет за свой счет.
Спорткомплекс «Трудовые резервы» на ул. Патриса Лумумбы построен в 1970 году. После ликвидации ВДСО «Трудовые резервы» спорткомплекс оказался в частных руках. В запущенное состояние пришла территория спорткомплекса, здание Дома спорта недоступно для посещения, окна заколочены. Площадь рядом с Домом спорта используется под платную автостоянку. Есть действующий каток в зимний период на территории стадиона, но летом здесь футбольное поле с разбитыми дорожками.
По словам местных жителей, с 2008 года территорию спорткомплекса периодически собираются застроить — были разные планы (гостиница, торговый центр, жилая застройка), но не спортивные объекты.