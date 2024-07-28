Председатель Следкома ждет доклада о ситуации со строительством мечети в Перми

Как сообщает пресс-служба Следкома, жители микрорайона Верхняя Курья выражают несогласие с планируемым строительством мечети, которая «может стать местом скопления иностранных граждан. По мнению местных жителей, возведение религиозного объекта нецелесообразно в связи с отсутствием мусульманского населения в микрорайоне. Отмечается, что земля, где планируется строительство мечети, находится в частной собственности. Кроме того, на территории района отсутствуют медицинские учреждения, отмечается нехватка мест в детских садах и секциях, однако мер к строительству объектов социальной инфраструктуры не принимается», — отмечают в ведомстве.