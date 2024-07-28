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Председатель Следкома ждет доклада о ситуации со строительством мечети в Перми

Председатель Следкома ждет доклада о ситуации со строительством мечети в Перми

28 июля 2024, 07:02
Фото: 1MI
Ранее краевые власти выдали разрешение на строительство религиозного сооружения в Верхней Курье.
Сюжет
Мечеть

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о несогласии с планируемым строительством мечети в микрорайоне Верхняя Курья в Перми.

Как сообщает пресс-служба Следкома, жители микрорайона Верхняя Курья выражают несогласие с планируемым строительством мечети, которая «может стать местом скопления иностранных граждан. По мнению местных жителей, возведение религиозного объекта нецелесообразно в связи с отсутствием мусульманского населения в микрорайоне. Отмечается, что земля, где планируется строительство мечети, находится в частной собственности. Кроме того, на территории района отсутствуют медицинские учреждения, отмечается нехватка мест в детских садах и секциях, однако мер к строительству объектов социальной инфраструктуры не принимается», — отмечают в ведомстве.

В СУ СК России по Пермскому краю проводилась процессуальная проверка. По ее итогам в СКР ждут доклада от и. о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерия Сафонова.

В июле Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края разрешило использовать земельный участок в Верхней Курье под мечеть. Соответствующий приказ появился на сайте краевого ведомства. В документе речь идет о частной территории в Мотовилихинском районе Перми на ул. Верхне-Курьинской, 3.

Будущая мечеть будет рассчитана на 250 посетителей. Также предусмотрены более 80-ти парковочных мест. Место для богослужебного сооружения окружено частными и многоквартирными жилыми домами. Инициаторами строительства выступили бизнесмены Рифхат и Руслан Ибрагимовы, а также депутат Пермской гордумы, бизнес-партнер Ибрагимовых, Владимир Плотников.

Ранее сообщалось, что земельные участки, которые были на муниципальной собственности, приватизировал Руслан Ибрагимов, учредитель и исполнительный директор «Фонда содействия строительству мечети Юнуса».

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#Пермь#Мечеть#Плотников#Ибрагимов
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