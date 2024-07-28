Учитель из Прикамья вышел в полуфинал телешоу «Классная тема!»

В полуфинал третьего сезона телешоу «Классная тема!» попал учитель из Прикамья. В число 35 полуфиналистов (по пять по каждому из семи предметов), которые будут приглашены на съемки в Москву, вошел учитель истории и обществознания Александр Кандаков из Кондратовской школы, сообщают в краевом минобре.