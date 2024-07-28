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Учитель из Прикамья вышел в полуфинал телешоу «Классная тема!»

Учитель из Прикамья вышел в полуфинал телешоу «Классная тема!»

28 июля 2024, 08:50
Фото: министерство образования Пермского края
Александр Кандаков работает в Кондратовской школе.

В полуфинал третьего сезона телешоу «Классная тема!» попал учитель из Прикамья. В число 35 полуфиналистов (по пять по каждому из семи предметов), которые будут приглашены на съемки в Москву, вошел учитель истории и обществознания Александр Кандаков из Кондратовской школы, сообщают в краевом минобре.

Уроки полуфиналистов будут представлены в сообществе проекта в соцсети «ВКонтакте», а в начале осени народное голосование выберет семерых финалистов проекта, которые представят свои уроки на гранд-шоу на телеканале «Россия 1».

Всего на участие в проекте поступило 6500 заявок от педагогов. От Пермского края было подано почти 100 заявок. В отборе приняли участие преподаватели физики, химии, математики, биологии, географии, истории, русского языка и литературы.

Претенденты проходили тестирование по своему предмету и записывали видеовизитку.

Пермский край будет представлять Александр Кандаков, который не только преподает историю и обществознание, но и является куратором кадетских казачьих классов и заместителем директора по воспитательной работе.

Учитель был победителем краевого этапа Учитель года 2023 в номинации Специалист в области воспитания, а также становился призером престижного всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать Человека».

На своих уроках Александр Кандаков прививает воспитанникам патриотические чувства, учит аргументированному выражению позиции, пониманию причинно-следственных связей в истории мира, страны, человека, выстраиванию прогнозов на основе анализа прошлого и настоящего. Многие выпускники школы добились серьезных успехов, среди них есть и военные, принимающие участие в зоне специальной военной операции (СВО), отмечают в минобре.

Телешоу, посвященное современным учителям и разным предметам школьной программы, создано по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и призвано показать стране самых ярких современных педагогов, а также поднять престиж этой профессии.

Победителем проекта станет специалист, который сможет увлечь аудиторию и максимально доступно объяснить материал своего предмета. Главный приз — авторское образовательное шоу на федеральном канале. Конкурс проводит Минпросвещения России совместно с телеканалом «Россия 1» при поддержке компании VK.

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#Образование#Конкурс#Учитель
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