Учитель из Прикамья вышел в полуфинал телешоу «Классная тема!»

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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В полуфинал третьего сезона телешоу «Классная тема!» попал учитель из Прикамья. В число 35 полуфиналистов (по пять по каждому из семи предметов), которые будут приглашены на съемки в Москву, вошел учитель истории и обществознания Александр Кандаков из Кондратовской школы, сообщают в краевом минобре.
Уроки полуфиналистов будут представлены в сообществе проекта в соцсети «ВКонтакте», а в начале осени народное голосование выберет семерых финалистов проекта, которые представят свои уроки на гранд-шоу на телеканале «Россия 1».
Всего на участие в проекте поступило 6500 заявок от педагогов. От Пермского края было подано почти 100 заявок. В отборе приняли участие преподаватели физики, химии, математики, биологии, географии, истории, русского языка и литературы.
Претенденты проходили тестирование по своему предмету и записывали видеовизитку.
Пермский край будет представлять Александр Кандаков, который не только преподает историю и обществознание, но и является куратором кадетских казачьих классов и заместителем директора по воспитательной работе.
Учитель был победителем краевого этапа Учитель года 2023 в номинации Специалист в области воспитания, а также становился призером престижного всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать Человека».
На своих уроках Александр Кандаков прививает воспитанникам патриотические чувства, учит аргументированному выражению позиции, пониманию причинно-следственных связей в истории мира, страны, человека, выстраиванию прогнозов на основе анализа прошлого и настоящего. Многие выпускники школы добились серьезных успехов, среди них есть и военные, принимающие участие в зоне специальной военной операции (СВО), отмечают в минобре.
Телешоу, посвященное современным учителям и разным предметам школьной программы, создано по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и призвано показать стране самых ярких современных педагогов, а также поднять престиж этой профессии.
Победителем проекта станет специалист, который сможет увлечь аудиторию и максимально доступно объяснить материал своего предмета. Главный приз — авторское образовательное шоу на федеральном канале. Конкурс проводит Минпросвещения России совместно с телеканалом «Россия 1» при поддержке компании VK.