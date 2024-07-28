В Чердынском округе женщина заколола сожителя спицами

В Чердыни завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летней женщины, которая 6 мая 2024 года, находясь в своей квартире, расположенной поселке Керчевский, распивала спиртные напитки совместно со своим 51-летним сожителем. В процессе употребления спиртного между обвиняемой и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого злоумышленница нанесла сожителю неоднократные удары металлическими спицами и кухонным ножом. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.