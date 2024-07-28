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В Чердынском округе женщина заколола сожителя спицами

В Чердынском округе женщина заколола сожителя спицами

28 июля 2024, 06:21
Фото: СУ СКР по Пермскому краю
Также в ходе пьяного конфликта в ход пошёл кухонный нож.

В Чердынском городском округе местная жительница предстанет перед судом за убийство сожителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

В Чердыни завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летней женщины, которая 6 мая 2024 года, находясь в своей квартире, расположенной поселке Керчевский, распивала спиртные напитки совместно со своим 51-летним сожителем. В процессе употребления спиртного между обвиняемой и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого злоумышленница нанесла сожителю неоднократные удары металлическими спицами и кухонным ножом. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.

Было возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе расследования уголовного дела судом в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#Происшествия#Убийство#Чердынь
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