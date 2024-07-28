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В Чусовом на воду спустили струг Ермака

В Чусовом на воду спустили струг Ермака

28 июля 2024, 10:23
Фото: ВКонтакте/Парк Ермак
Реплика старинного судна изготовлена группой энтузиастов.

В Чусовом на воду спустили лодку Ермака. Судно построили образцу речных судов казачества XVI–XVII веков. Длина лодки — 10 м, высота — 7 м, а ширина — 2,5 м. Это реплика весельно-парусного струга, на котором Ермак совершил свой поход «за Камень», сообщает ТАСС.

Первый спуск судна на воду состоялся накануне Дня ВМФ, на фестивале-реконструкции «Встреча дружины Ермака». В планах активистов — строительство еще двух таких лодок.

В 1581 году поход Ермака против Сибирского ханства ознаменовал присоединение Урала, Сибири и Дальнего Востока к Российскому государству. Это стало самым масштабным расширением государственных границ за всю историю. Благодаря легким деревянным лодкам, стругам, первооткрыватели быстро передвигались по неглубоким рекам и быстро освоили обширную территорию.

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#Общество#Чусовой#История#История урала
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