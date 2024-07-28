В Чусовом на воду спустили струг Ермака

В 1581 году поход Ермака против Сибирского ханства ознаменовал присоединение Урала, Сибири и Дальнего Востока к Российскому государству. Это стало самым масштабным расширением государственных границ за всю историю. Благодаря легким деревянным лодкам, стругам, первооткрыватели быстро передвигались по неглубоким рекам и быстро освоили обширную территорию.