В Чусовом на воду спустили струг Ермака

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В Чусовом на воду спустили лодку Ермака. Судно построили образцу речных судов казачества XVI–XVII веков. Длина лодки — 10 м, высота — 7 м, а ширина — 2,5 м. Это реплика весельно-парусного струга, на котором Ермак совершил свой поход «за Камень», сообщает ТАСС.
Первый спуск судна на воду состоялся накануне Дня ВМФ, на фестивале-реконструкции «Встреча дружины Ермака». В планах активистов — строительство еще двух таких лодок.
В 1581 году поход Ермака против Сибирского ханства ознаменовал присоединение Урала, Сибири и Дальнего Востока к Российскому государству. Это стало самым масштабным расширением государственных границ за всю историю. Благодаря легким деревянным лодкам, стругам, первооткрыватели быстро передвигались по неглубоким рекам и быстро освоили обширную территорию.