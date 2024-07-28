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В деятельности птицефабрики в Пермском крае выявлены многочисленные нарушения

В деятельности птицефабрики в Пермском крае выявлены многочисленные нарушения

28 июля 2024, 10:54
Фото: 1MI
Главный ветврач организации оштрафован по результатам проверки.

Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю по требованию прокуратуры Пермского края была проведена внеплановая выездная проверка АО «Птицефабрика Чайковская». Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка прошла на производственной площадке в деревне Чумна Чайковского городского округа, специализирующемся на выращивании кур, бройлеров, получению и реализации яиц.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

  • по периметру территории производственной площадки местами отсутствует ограждение, обеспечивающее защиту от проникновения диких животных на территорию;
  • на въезде отсутствует постоянно действующий дезбарьер, часть проезжающего на территорию транспорта въезжает без обработки;
  • установлено наличие синантропной (т.е. дикой) птицы на территории птицефабрики, а также наличие следов и помета от птиц по краям бункера для приемки кормов. При осмотре вентиляционных решеток, расположенных вдоль корпусов, обнаружены большие отверстия, через которые возможно проникновение синантропной птицы в помещение корпуса;
  • кормление птицы осуществляется кормами собственного изготовления, которые не подвергаются надлежащей тепловой обработке.

Данные факты свидетельствуют о нарушении Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Закона РФ «О ветеринарии».

23 июля Управлением главный ветеринарный врач предприятия привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа размером 5 тыс. рублей.

В апреле этого года в отношении АО «Птицефабрика Чайковская», площадка в деревне Чумна Чайковского городского округа, осуществляющего деятельность по содержанию птицы, получению и реализации яйца, мяса птицы, должна была состояться внеплановая проверка по требованию прокуратуры Пермского края.

Директора птицефабрики о дате и времени начала проведения внепланового контрольного мероприятия уведомили дважды надлежащим образом, но к его началу проверки ни сам директор, ни доверенное лицо не явились.

Должностным лицом Управления Россельхознадзора составлены акты о невозможности проведения контрольного мероприятия организации. Было возбуждено административное производство по ч. 1, ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ, составлены протоколы об административном правонарушении.

В четверг, 6 июня, мировой судья судебного участка № 5 Чайковского судебного района признал АО «Птицефабрика Чайковская» виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей и по ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

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#Экономика#Птицефабрика
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