В деятельности птицефабрики в Пермском крае выявлены многочисленные нарушения

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Published Сегодня, 10:54
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Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю по требованию прокуратуры Пермского края была проведена внеплановая выездная проверка АО «Птицефабрика Чайковская». Подробности сообщает пресс-служба ведомства.
Проверка прошла на производственной площадке в деревне Чумна Чайковского городского округа, специализирующемся на выращивании кур, бройлеров, получению и реализации яиц.
В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
Данные факты свидетельствуют о нарушении Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Закона РФ «О ветеринарии».
23 июля Управлением главный ветеринарный врач предприятия привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа размером 5 тыс. рублей.
В апреле этого года в отношении АО «Птицефабрика Чайковская», площадка в деревне Чумна Чайковского городского округа, осуществляющего деятельность по содержанию птицы, получению и реализации яйца, мяса птицы, должна была состояться внеплановая проверка по требованию прокуратуры Пермского края.
Директора птицефабрики о дате и времени начала проведения внепланового контрольного мероприятия уведомили дважды надлежащим образом, но к его началу проверки ни сам директор, ни доверенное лицо не явились.
Должностным лицом Управления Россельхознадзора составлены акты о невозможности проведения контрольного мероприятия организации. Было возбуждено административное производство по ч. 1, ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ, составлены протоколы об административном правонарушении.
В четверг, 6 июня, мировой судья судебного участка № 5 Чайковского судебного района признал АО «Птицефабрика Чайковская» виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей и по ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.