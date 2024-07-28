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В Куеде простились с погибшим в ходе СВО Максимом Лутфиевым

В Куеде простились с погибшим в ходе СВО Максимом Лутфиевым

28 июля 2024, 13:47
Фото: ВКонтакте/Активная Куеда
Он погиб еще в сентябре 2023 года.

Сегодня, 28 июля, в Куеде состоялось прощание с Максимом Лутфиевым, погибшим при исполнении боевого задания в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает администрация Куединского муниципального округа в официальном паблике.

Прощальный митинг прошел около Куединского Дома культуры.

Как сообщают родственники покойного в соцсетях, Максиму на момент смерти было 23 года. Он погиб 16 сентября прошлого года.

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#Военная операция на Украине
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