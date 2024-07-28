В Куеде простились с погибшим в ходе СВО Максимом Лутфиевым

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
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Updated Сегодня, 13:48
Сегодня, 28 июля, в Куеде состоялось прощание с Максимом Лутфиевым, погибшим при исполнении боевого задания в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает администрация Куединского муниципального округа в официальном паблике.
Прощальный митинг прошел около Куединского Дома культуры.
Как сообщают родственники покойного в соцсетях, Максиму на момент смерти было 23 года. Он погиб 16 сентября прошлого года.