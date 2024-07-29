«Амкар Пермь» одержал победу над казанским «Соколом»

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
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Updated Сегодня, 06:25
Вчера, 28 июля, футбольный клуб «Амкар Пермь» обыграл местный ФК «Сокол» в Казани. Победный мяч в ворота соперника на 85 минуте встречи забросил капитан пермяков Евгений Тюкалов.
Победа над казанцами позволила нашей команде выйти на первую строчку турнирной таблицы по итогам 14 тура. Следующий матч состоится в эту субботу, 3 августа, в 15:00, на стадионе «Звезда» в Перми. «Амкар» сыграет с «Ностой» из Новотроицка, сообщили в пресс-службе пермского футбольного клуба.
«Амкар Пермь» завершил прошлый сезон на восьмом из 10 мест чемпионата второй лиги класса А группы «Серебро». В этом году команда перешла в класс Б, который является низшим, третьим по значению во второй лиге.