Бывший сотрудник МЧС осужден за превышение полномочий

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Дзержинский суд Перми признал виновным бывшего замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Прикамья Илью Леонтьева в составлении незаконных протоколов. Об этом сообщило «Ъ-Прикамье».
Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому края, доказательства о причастности бывшего сотрудника МЧС, собранные следствием, признаны судом достаточными для вынесения приговора. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, если они совершены из иной личной заинтересованности).
С 7 по 22 апреля 2023 года осужденный для улучшения показателей работы и своего должностного положения, в нарушение конституционных прав и законных интересов граждан, составил в отношении шести человек административные протоколы, на основании которых они незаконно были привлечены к административной ответственности за несовершенные правонарушения. «Преступление было выявлено во взаимодействии с УФСБ России по Пермскому краю», — сообщили в Следственном комитете Прикамья.
В отношении мужчины назначено наказание в виде лишения свободы три года условно с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных функций полномочий в течение года.