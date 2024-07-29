Бывший сотрудник МЧС осужден за превышение полномочий

С 7 по 22 апреля 2023 года осужденный для улучшения показателей работы и своего должностного положения, в нарушение конституционных прав и законных интересов граждан, составил в отношении шести человек административные протоколы, на основании которых они незаконно были привлечены к административной ответственности за несовершенные правонарушения. «Преступление было выявлено во взаимодействии с УФСБ России по Пермскому краю», — сообщили в Следственном комитете Прикамья.