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Бывший сотрудник МЧС осужден за превышение полномочий

Бывший сотрудник МЧС осужден за превышение полномочий

29 июля 2024, 09:59
Фото: 1MI
В апреле 2023 года осужденный составил незаконные протоколы в отношении шести человек.

Дзержинский суд Перми признал виновным бывшего замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Прикамья Илью Леонтьева в составлении незаконных протоколов. Об этом сообщило «Ъ-Прикамье».

Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому края, доказательства о причастности бывшего сотрудника МЧС, собранные следствием, признаны судом достаточными для вынесения приговора. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, если они совершены из иной личной заинтересованности).

С 7 по 22 апреля 2023 года осужденный для улучшения показателей работы и своего должностного положения, в нарушение конституционных прав и законных интересов граждан, составил в отношении шести человек административные протоколы, на основании которых они незаконно были привлечены к административной ответственности за несовершенные правонарушения. «Преступление было выявлено во взаимодействии с УФСБ России по Пермскому краю», — сообщили в Следственном комитете Прикамья.

В отношении мужчины назначено наказание в виде лишения свободы три года условно с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных функций полномочий в течение года.

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#Суд#Пермь#Преступление#Мчс#УФСБ#Нарушения#Государственная служба#Конституционные права
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