«Единая Россия» посвятила весеннюю сессию реализации послания президента

Свыше 30 законов приняты по инициативе «Единой России» для помощи участникам СВО и их родным. В частности, появилась законодательная возможность продления срочных служебных контрактов для тех, кто находится на фронте, установлен запрет на увольнение вдов в течение года после гибели их мужей в зоне СВО.