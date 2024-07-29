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«Единая Россия» посвятила весеннюю сессию реализации послания президента

«Единая Россия» посвятила весеннюю сессию реализации послания президента

29 июля 2024, 15:35
Фото: ER.RU
Приоритетами «Единой России» в весеннюю сессию для депутатов являлись поддержка СВО, её участников и их семей, а также реализация народной программы, рассказал врио секретаря генсовета Владимир Якушев на брифинге по результатам завершившейся сессии.

Он также отметил, что «Единая Россия» в рамках реализации поручения президента в весеннюю сессию выполнила важнейшее социальное решение, которое связано с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Ожидается, что данная инициатива затронет восемь миллионов человек. Об этом информирует mkset.

В связи с этим Владимир Якушев выразил убежденность, что закон ЕР вдохновит многих неработающих пенсионеров на возвращение к трудовой деятельности.

Очередным актуальным изменением весенней сессии считают переход к прогрессивному налогообложению. Дополнительные средства, поступление которых в бюджет страны ожидается по итогам налоговой реформы, будут направлены на решение социальных вопросов.

Помимо этого, партия рассказала о принятии поправок в бюджет, которые будут служить для выполнения тезисов послания президента. На реализацию программы «Семейная ипотека» выделили 66 миллиардов рублей, и это позволит улучшить жилищные условия для более 100 тысяч семей.

Свыше 30 законов приняты по инициативе «Единой России» для помощи участникам СВО и их родным. В частности, появилась законодательная возможность продления срочных служебных контрактов для тех, кто находится на фронте, установлен запрет на увольнение вдов в течение года после гибели их мужей в зоне СВО.

В качестве ведущих направлений работы партии отмечается законодательная деятельность по поддержке семей с детьми. В частности, в рамках этой деятельности наладили порядок назначения ежемесячного пособия в связи с рождением ребёнка, закрепили право на повышенную фиксированную выплату страховой пенсии прадедушкам и прабабушкам, взявшим на себя роль опекунов детей до 18 лет.

В сфере образования появились меры по введению дополнительных выплат классным руководителям в школах и кураторам групп в техникумах с 1 марта. Также выплаты с 1 сентября получат все советники школ.

Законодательно обеспечено расширение лекарственной доступности в удаленных населенных пунктах, по-прежнему ведется работа по решению проблем лекарственной безопасности, подготовка законопроектов о передвижных аптеках и разграничении понятий медицинской услуги и медицинской помощи. Об этом информирует сайт ER.ru.

Перечисляя приоритеты осенней сессии, Владимир Якушев заявил, что в центре внимания для «Единой России» на этот раз будет федеральный бюджет. Он должен содействовать достижению национальных целей, поставленных президентом до 2030 года, поддерживать исполнение социальных обязательств государства, приближать победу в специальной военной операции.

#Общество
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