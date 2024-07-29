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Updated Сегодня, 13:34

Экс-депутат краевого Заксобрания вновь добивается смягчения наказания

Экс-депутат краевого Заксобрания вновь добивается смягчения наказания

29 июля 2024, 13:32
Фото: properm.ru
Теперь Александр Телепнев просит перевести его на принудительные работы.

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, отбывающий срок за хулиганство, вновь подал ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Документ зарегистрирован в Соликамском суде 24 июля, дата рассмотрения пока не назначена. Первым обратил внимание на новое ходатайство «Коммерсант-Прикамья».

В марте Соликамский городской суд уже смягчил наказание бывшему депутату Александру Телепневу. Виновный ходатайствовал об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору. Экс-депутата перевели из исправительной колонии строгого режима в колонию-поселение

Телепнева отправили в колонию строгого режима за дебош, который он устроил в пермском баре «Наташа». Экс-депутат вел себя агрессивно, ругался матом. Ему сделал замечание один из сотрудников. В ответ Телепнев кинул стеклянный бокал в сторону стойки, позже бросил ведро для льда и стул. Инцидент произошел в апреле 2022 года, в марте 2023 года его приговорили к четырем годам колонии строгого режима.

Это не первый срок для Телепнева. В 2018 году он избил музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash) в ночном клубе за отказ сделать повторное селфи. За это преступление его отправили в колонию-поселение на два года.

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#Общество#Суд#Пермь#Телепнев
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