ФК «Ильпар» из Ильинского сыграет с тагильским «Уралец ТС» в Перми

«Ильпар» — это частный любительский футбольный клуб из Прикамья. Он завоевал Кубок России среди любительских команд в 2022 и 2023 годах. «Ильпар» в третий раз в своей истории сыграет в FONBET Кубке России и в случае победы встретится в официальном матче с пермским «Амкаром». В пресс-службе «Ильпара» называют клуб еще одной сильной футбольной командой с большими амбициями.