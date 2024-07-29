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ФК «Ильпар» из Ильинского сыграет с тагильским «Уралец ТС» в Перми

ФК «Ильпар» из Ильинского сыграет с тагильским «Уралец ТС» в Перми

29 июля 2024, 04:44
Фото: пресс-служба ФК «Ильпар»
В случае победы команда из Ильинского встретится с «Амкаром».

Завтра, 29 июля, в 20:00 на стадионе «Звезда» в Перми состоится матч между командой «Ильпар» (поселок Ильинское Пермского края) и клубом «Уралец ТС» (Нижний Тагил). Игра состоится в рамках первого раунда FONBET Кубка России Пути Регионов.

«Ильпар» — это частный любительский футбольный клуб из Прикамья. Он завоевал Кубок России среди любительских команд в 2022 и 2023 годах. «Ильпар» в третий раз в своей истории сыграет в FONBET Кубке России и в случае победы встретится в официальном матче с пермским «Амкаром». В пресс-службе «Ильпара» называют клуб еще одной сильной футбольной командой с большими амбициями.

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#Спорт#Пермь#Футбол#Кубок россии#Ильинское
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