Из Прикамья втрое вырос вывоз леса в другие регионы

За семь месяцев 2024 года из Пермского края вывезено 41,2 тыс. кубометров круглых лесоматериалов хвойных и лиственных пород (балансы, пиловочник, фанкряж) в другие регионы РФ, что в 3,5 раза выше аналогичного периода 2023 года (11,7 тыс. кубометров). Такие данные приводит Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.