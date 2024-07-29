Из Прикамья втрое вырос вывоз леса в другие регионы

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
За семь месяцев 2024 года из Пермского края вывезено 41,2 тыс. кубометров круглых лесоматериалов хвойных и лиственных пород (балансы, пиловочник, фанкряж) в другие регионы РФ, что в 3,5 раза выше аналогичного периода 2023 года (11,7 тыс. кубометров). Такие данные приводит Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2024 года из Пермского края вывезено 82,446 тыс. кубометров лесопродукции в Китай.