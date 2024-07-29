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Из Прикамья втрое вырос вывоз леса в другие регионы

Из Прикамья втрое вырос вывоз леса в другие регионы

29 июля 2024, 15:37
Фото: 1MI
Всего край покинули более 41 тысячи кубометров древесины.

За семь месяцев 2024 года из Пермского края вывезено 41,2 тыс. кубометров круглых лесоматериалов хвойных и лиственных пород (балансы, пиловочник, фанкряж) в другие регионы РФ, что в 3,5 раза выше аналогичного периода 2023 года (11,7 тыс. кубометров). Такие данные приводит Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2024 года из Пермского края вывезено 82,446 тыс. кубометров лесопродукции в Китай.

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#Экономика#Лес
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