Какая зарплата нужна, чтобы можно было взять ипотеку под 20% годовых

Из самых доступных вариантов на рынке — бюджетная однокомнатная квартира в Москве в пределах МКАД с нормальной площадью, где отсутствует ощущение клаустрофобии при входе, в настоящее время продается в среднем за 10 млн рублей. Даже несмотря на то, что это жилье в старом фонде, оно не находится в центре города.