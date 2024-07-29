Какая зарплата нужна, чтобы можно было взять ипотеку под 20% годовых

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Центробанк повысил ключевую ставку на заседании в пятницу до 18%. Это означает, что проценты по ипотеке, уже находившиеся на высоком уровне, возрастут еще больше. Сейчас есть возможность оформить ипотечный договор под 20% годовых. Какой уровень дохода необходим для покрытия таких платежей в Москве и других регионах, разобрались журналисты «Новых известий».
Из самых доступных вариантов на рынке — бюджетная однокомнатная квартира в Москве в пределах МКАД с нормальной площадью, где отсутствует ощущение клаустрофобии при входе, в настоящее время продается в среднем за 10 млн рублей. Даже несмотря на то, что это жилье в старом фонде, оно не находится в центре города.
Для того чтобы увеличить шансы на получение ипотеки, первоначальный взнос должен составлять не менее 30%. Остается взять в банке 7 млн рублей. При условии взятия кредита на 30 лет, ежемесячный платеж будет в размере 120,6 тысяч рублей. Для того, чтобы банк одобрил такую ипотеку, ежемесячный платеж не должен превышать 80% вашего ежемесячного дохода. Следовательно, ежемесячный доход должен быть не менее 150 тыс. рублей.
Шансы на одобрение такого кредита даже у заемщика с отличной кредитной историей крайне низки. Чтобы увеличить вероятность получения ипотеки на 30 лет, ежемесячный платеж должен составлять по меньшей мере 50% от вашего дохода.
Другими словами, для получения ипотеки под 20% годовых сейчас, ваш ежемесячный доход должен быть не менее 240 тыс. рублей. Согласно данным Росстата, только 3,9% работающих граждан в России в 2023 году имели доход выше 200 тыс. рублей. Средняя зарплата москвичей в январе–апреле 2024 года составляла 153,6 тыс. рублей.
Так, среднестатистическому жителю столицы по силам себе позволить приобрести квартиру в Москве. Необходимо лишь жить на прожиточный минимум в течение следующих 30 лет.
Может случиться такое, что аренда квартиры в Москве выйдет дороже, чем покупка, даже при высоких процентных ставках. Ранее газета «Новые Известия» представила подробный анализ, который показывал, кто в Москве выиграет больше, купив жилье вместо аренды.
Основное условие здесь — необходимо иметь первоначальный взнос в размере 50% и более. Если у вас нет достаточной суммы на данный момент, рекомендуется вложить деньги в депозит. При первоначальном взносе в 20% сейчас нецелесообразно приобретать квартиру в ипотеку.
В Санкт-Петербурге для того, чтобы приобрести жилье, ваш ежемесячный доход должен составлять не менее 75 тыс. рублей. В спальных районах Санкт-Петербурга цена однокомнатной квартиры в старом фонде, находящейся в пределах КАД и вблизи метро, составляет в среднем 5 млн рублей, что почти вдвое дешевле, чем в Москве.
Для покупки жилья с первоначальным взносом в 30% (или 1,5 млн рублей) необходимо зарабатывать не менее 75,4 тыс. рублей, чтобы покрывать ипотечные платежи.
Однако, для того чтобы иметь умеренные шансы на получение одобренной ипотеки, где платежи не превышают 80% вашего дохода, рекомендуется, чтобы ваш ежемесячный доход был не менее 120,7 тыс. рублей, чтобы обеспечить стабильные платежи на протяжении следующих 30 лет.
Средняя заработная плата в Санкт-Петербурге за январь–апрель 2024 года составила 101,7 тыс. рублей.
Сейчас в Новосибирске можно приобрести однокомнатное жилье в старом фонде за 3 млн рублей. После накопления 900 тыс. на первоначальный платеж, можно взять кредит на 30 лет с ежемесячным платежом в 36,2 тыс. рублей.
Согласно данным Росстата, средний доход жителей региона в начале года превышал 69 тыс. рублей. «Новые известия» уделили в своем исследовании внимание только жилье в рамках бюджета (в том числе старые, но надежные здания). Проводился поиск более дешевых вариантов, рассматривались только однокомнатные апартаменты.
При текущих процентных ставках и уровне заработной платы эти варианты остаются доступными для граждан. Как отметило издание, изменения ситуации на рынке недвижимости ждать не стоит.
Председатель Центробанка, Эльвира Набиуллина, сообщила, что к концу года понижения ставки точно не планируется, однако возможно ее повышение.