Камский ЦБК сменит руководство

С 2018 года Камским ЦБК владел банк «Открытие». В январе прошлого года он продал ее активы компании Augment Investments Limited. Сумма сделки — 36 млрд рублей. Уже в конце мая 2023 года Augment Investments Limited снизила свое участие в уставном капитале «Камы» со 100% до 0,1%. Все остальные активы перешли ООО «Лес Инвест Холдинг».