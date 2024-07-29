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Камский ЦБК сменит руководство

Камский ЦБК сменит руководство

29 июля 2024, 06:13
Фото: ООО «Кама» Вконтакте
Новым владельцем компании станет мировой производитель фанеры «Свеза».

У компании «Кама», которая производит бумагу и картон, поменяется руководство. Новым владельцем ее активов станет мировой лидер в производстве фанеры «Свеза», сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

С 2018 года Камским ЦБК владел банк «Открытие». В январе прошлого года он продал ее активы компании Augment Investments Limited. Сумма сделки — 36 млрд рублей. Уже в конце мая 2023 года Augment Investments Limited снизила свое участие в уставном капитале «Камы» со 100% до 0,1%. Все остальные активы перешли ООО «Лес Инвест Холдинг».

Компания «Кама» — первый в РФ производитель легкомелованной бумаги и единственный производитель легкомелованного картона. В 2023 году у компании упала прибыль. Ее чистый убыток за прошлый год составил 286,5 млн. рублей.

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#Пермь#Выручка#Смена руководства#Камский ЦБК#Владельцы#Активы компании#ООО «Лес Инвест Холдинг»
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