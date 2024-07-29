Краеведческий музей расскажет, куда бежит Пермь

Отдельный раздел выставки будет посвящён Зимней Спартакиаде народов РСФСР в 1985 году. Тогда в Перми прошли соревнования по шести видам спорта: биатлону, конькобежному спорту, лыжному двоеборью, лыжным гонкам, фигурному катанию и хоккею с шайбой.