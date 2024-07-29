Краеведческий музей расскажет, куда бежит Пермь

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
В ближайшую пятницу, 2 августа, в Доме Мешкова откроется выставка «Куда бежит Пермь?». Она посвящена любительскому спорту горожан с рубежа XIX–XX веков до конца 1980-х годов, сообщают в музее.
Посетители увидят предметы из фондов Пермского краеведческого музея и личных коллекций музейных сотрудников: спортинвентарь, фотографии и сувениры, выпущенные в Пермской области.
Пермская синематека предоставляет сюжеты из киножурнала «Советский Урал» 1950-1960-х годов.
Отдельный раздел выставки будет посвящён Зимней Спартакиаде народов РСФСР в 1985 году. Тогда в Перми прошли соревнования по шести видам спорта: биатлону, конькобежному спорту, лыжному двоеборью, лыжным гонкам, фигурному катанию и хоккею с шайбой.
Выставка будет работать в Доме Мешкова (ул. Монастырская, 11) до октября.