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Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Краеведческий музей расскажет, куда бежит Пермь

Краеведческий музей расскажет, куда бежит Пермь

29 июля 2024, 14:35
Фото: Пермский краеведческий музей
В Доме Мешкова откроется выставка о массовом спорте в столице Прикамья

В ближайшую пятницу, 2 августа, в Доме Мешкова откроется выставка «Куда бежит Пермь?». Она посвящена любительскому спорту горожан с рубежа XIX–XX веков до конца 1980-х годов, сообщают в музее.

Посетители увидят предметы из фондов Пермского краеведческого музея и личных коллекций музейных сотрудников: спортинвентарь, фотографии и сувениры, выпущенные в Пермской области.

Пермская синематека предоставляет сюжеты из киножурнала «Советский Урал» 1950-1960-х годов.

Отдельный раздел выставки будет посвящён Зимней Спартакиаде народов РСФСР в 1985 году. Тогда в Перми прошли соревнования по шести видам спорта: биатлону, конькобежному спорту, лыжному двоеборью, лыжным гонкам, фигурному катанию и хоккею с шайбой.

Выставка будет работать в Доме Мешкова (ул. Монастырская, 11) до октября.

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#Спорт#Пермь#Культура#Музей#Выставка#Краеведческий музей
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