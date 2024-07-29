МЧС Прикамья просит жителей региона не гулять завтра днем

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Updated Сегодня, 09:46
Завтра, 30 июля, в Прикамье ночью ожидается туман, а днем гроза. Об этом со ссылкой на синоптиков предупредили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
В связи с неблагоприятной погодой жителей региона просят избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями. Старайтесь парковать автомобили вдали от них. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений.
Во время грозы постарайтесь отказаться от прогулок и поездок, укройтесь в помещении. Отключите электроприборы, закройте форточки в окнах. Не прячьтесь под высокими деревьями, будьте внимательными и осторожными. О происшествиях сообщайте по телефону вызова экстренных служб: номера 01, 101 или 112.