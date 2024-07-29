МЧС Прикамья просит жителей региона не гулять завтра днем

Во время грозы постарайтесь отказаться от прогулок и поездок, укройтесь в помещении. Отключите электроприборы, закройте форточки в окнах. Не прячьтесь под высокими деревьями, будьте внимательными и осторожными. О происшествиях сообщайте по телефону вызова экстренных служб: номера 01, 101 или 112.