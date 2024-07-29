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Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Мошенники выманили у жертвы 1,5 миллиона под видом работы на маркетплейсе

29 июля 2024, 08:07
В Самаре безработная 47-летняя женщина стала жертвой аферистов. Информацию распространило местное управление полиции.

Неизвестный связался с ней через мессенджер, выдав себя за руководителя площадки на маркетплейсе и предложил работу: нужно было добавлять определенный бренд товаров в корзину на платформе онлайн-магазина и делать скриншоты, пишет volga.news.

Женщине дали задание сделать перевод денег на указанный счет как предоплату за товар. Ей обещали вернуть потраченные средства и выплатить комиссионные. Сначала суммы были небольшие, и она получала оплату. Но потом ее попросили перевести 1,5 миллиона рублей. После этого фиктивный менеджер исчез и перестал отвечать на сообщения.

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