Мошенники выманили у жертвы 1,5 миллиона под видом работы на маркетплейсе

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Неизвестный связался с ней через мессенджер, выдав себя за руководителя площадки на маркетплейсе и предложил работу: нужно было добавлять определенный бренд товаров в корзину на платформе онлайн-магазина и делать скриншоты, пишет volga.news.
Женщине дали задание сделать перевод денег на указанный счет как предоплату за товар. Ей обещали вернуть потраченные средства и выплатить комиссионные. Сначала суммы были небольшие, и она получала оплату. Но потом ее попросили перевести 1,5 миллиона рублей. После этого фиктивный менеджер исчез и перестал отвечать на сообщения.