Мошенники выманили у жертвы 1,5 миллиона под видом работы на маркетплейсе

Женщине дали задание сделать перевод денег на указанный счет как предоплату за товар. Ей обещали вернуть потраченные средства и выплатить комиссионные. Сначала суммы были небольшие, и она получала оплату. Но потом ее попросили перевести 1,5 миллиона рублей. После этого фиктивный менеджер исчез и перестал отвечать на сообщения.