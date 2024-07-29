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На организацию перевозок из двух пермских школ потратят 18,3 миллиона рублей

На организацию перевозок из двух пермских школ потратят 18,3 миллиона рублей

29 июля 2024, 05:29
Фото: 1MI
Школы №118 и №123 будут закрыты на капремонт.

Администрация Перми выделит субсидии на организацию перевозок учащихся школ, закрытых на капремонт, к месту проведения занятий в другие общеобразовательные учреждения и обратно. Так, 11,6 млн рублей выделят для школы №118, а 6,7 млн рублей для школы №123, пишет ИА «Текст».

Ремонт школы №118 закончат уже к концу этого года. А обучение детей организуют на базе школы Мотовилихинского района в две смены с поочередным подвозом детей потоками.

А ремонт второй школы завершат также к декабрю 2024 года. На время ремонта учащиеся будут переведены на учебу в другие учебные заведения.

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#Капремонт#Пермь#Образование#Школы#Субсидии
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