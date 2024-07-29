На Прикамье 30 июля обрушится мощная магнитная буря

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
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Updated Сегодня, 11:12
Завтра, 30 июля, Пермский край накроют геомагнитные бури уровня 7 баллов. Информация об этом размещена на портале Gismeteo. C 5:00 до 11:00 регион накроет магнитная буря уровня 5 баллов. С 11:00 до 17:00 сила геоударов достигнет уровня 6 баллов. Пик возмущения геомагнитного поля придется на период с 17:00 до 23:00.
Магнитная буря представляет собой сильные нарушения магнитного поля Земли, которые резко изменяют характер хода элементов земного магнетизма в течение суток. Эти явления наблюдаются одновременно на всей планете и могут продолжаться от нескольких часов до нескольких суток.
Люди с метеозависимостью, хроническими заболеваниями и нервными расстройствами находятся в группе риска во время солнечных вспышек. В этот период они могут столкнуться с различными проблемами, такими как мигрени, усталость, нарушения сна, эмоциональные недомогания, а также проблемы с давлением. Важно особенно внимательно следить за своим физическим и психическим состоянием в этот период. Более того, магнитные бури могут оказать воздействие на работу техники, вызывая сбои в системах навигации, электрических сетях и радиосвязи.