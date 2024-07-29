На Прикамье 30 июля обрушится мощная магнитная буря

Люди с метеозависимостью, хроническими заболеваниями и нервными расстройствами находятся в группе риска во время солнечных вспышек. В этот период они могут столкнуться с различными проблемами, такими как мигрени, усталость, нарушения сна, эмоциональные недомогания, а также проблемы с давлением. Важно особенно внимательно следить за своим физическим и психическим состоянием в этот период. Более того, магнитные бури могут оказать воздействие на работу техники, вызывая сбои в системах навигации, электрических сетях и радиосвязи.