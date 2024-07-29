На СВО погиб 26-летний командир мотострелкового отделения из Верещагино

Как рассказали в пресс-службе администрации Верещагинского городского округа в соцсети «ВКонтакте», Кирилл родился 27 февраля 1998 года. После окончания школы отучился на маляра. Занимался автослесарным делом и строительными работами. Чиновники сообщают, что церемония прощания с Худорожковым состоится в деревне Тюриково, на ул. Центральная, 3. О дате и времени обещают проинформировать дополнительно.