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Published Сегодня, 12:08

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Updated Сегодня, 12:49

На СВО погиб 26-летний командир мотострелкового отделения из Верещагино

На СВО погиб 26-летний командир мотострелкового отделения из Верещагино

29 июля 2024, 12:08
Фото: пресс-служба администрации Верещагинского городского округа
Дату и время прощания с молодым человеком власти сообщат позже.

В ходе СВО погиб житель города Верещагино Пермского края Кирилл Худорожков. Молодого человека не стало 14 июня текущего года, он был рядовым гвардии, командиром мотострелкового отделения.

Как рассказали в пресс-службе администрации Верещагинского городского округа в соцсети «ВКонтакте», Кирилл родился 27 февраля 1998 года. После окончания школы отучился на маляра. Занимался автослесарным делом и строительными работами. Чиновники сообщают, что церемония прощания с Худорожковым состоится в деревне Тюриково, на ул. Центральная, 3. О дате и времени обещают проинформировать дополнительно.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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