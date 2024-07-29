Назначены главы Свердловского и Ленинского районов Перми

Константин Дароватовский ранее был топ-менеджером АО МХК «Еврохим», также в последние годы работал главным экспертом в московском ООО «АИМ Менеджмент». по данным «Ъ-Прикамье», Александр Коротких возглавлял департамент имущественных отношений Вологодской области. До переезда в Вологду он работал следователем прокуратуры Кировского района Перми.