Назначены главы Свердловского и Ленинского районов Перми

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
В Перми приступили к работе главы Ленинского и Свердловского районов Константин Дароватовский и Александр Коротких, обратил внимание URA.RU. Соответствующие распоряжения о назначении подписал мэр города Эдуард Соснин.
Константин Дароватовский ранее был топ-менеджером АО МХК «Еврохим», также в последние годы работал главным экспертом в московском ООО «АИМ Менеджмент». по данным «Ъ-Прикамье», Александр Коротких возглавлял департамент имущественных отношений Вологодской области. До переезда в Вологду он работал следователем прокуратуры Кировского района Перми.
Бывший глава Ленинского района Перми Александр Русанов покинул должность 22 июня текущего года. Три дня спустя его назначили исполняющим обязанности главы администрации Соликамского городского округа. Главой Свердловского района Перми был Александр Филиппов, но с ним решили не продлевать контракт.