properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

На фото — Александр Коротких

Назначены главы Свердловского и Ленинского районов Перми

29 июля 2024, 08:23
Фото: vk.com/depmirsudvo
На фото — Александр Коротких

Мэр Перми назначил глав Свердловского и Ленинского районов

Они уже приступили к работе в статусе исполняющих обязанности.

В Перми приступили к работе главы Ленинского и Свердловского районов Константин Дароватовский и Александр Коротких, обратил внимание URA.RU. Соответствующие распоряжения о назначении подписал мэр города Эдуард Соснин.

Константин Дароватовский ранее был топ-менеджером АО МХК «Еврохим», также в последние годы работал главным экспертом в московском ООО «АИМ Менеджмент». по данным «Ъ-Прикамье», Александр Коротких возглавлял департамент имущественных отношений Вологодской области. До переезда в Вологду он работал следователем прокуратуры Кировского района Перми.

Бывший глава Ленинского района Перми Александр Русанов покинул должность 22 июня текущего года. Три дня спустя его назначили исполняющим обязанности главы администрации Соликамского городского округа. Главой Свердловского района Перми был Александр Филиппов, но с ним решили не продлевать контракт.

Главой Ленинского района может стать топ-менеджер «Еврохима»
Узнать подробнее
Читайте также:
«Мы не прощаемся». Глава администрации Ленинского района подтвердил свой уход с постаБывший глава Ленинского района Перми официально руководит Соликамским округом
#Общество#Кадровые перестановки#Пермь#Администрация Перми#Свердловский район#Ленинский район
Подпишитесь
Синоптик раскрыл, когда в Прикамье потеплеет до +23ºС
Сегодня, 07:36
Пермяки снова выйдут протестовать против исправительного центра в Закамске
Сегодня, 07:46
Пермяки увидят звездопад 12 августа
Сегодня, 09:55
Пермский разработчик игр планирует выпустить продолжение игры про чердынскую колдунью
Сегодня, 06:42
Уровень радиации в Перми выше, чем на месте ядерных взрывов
Сегодня, 06:50