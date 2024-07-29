Отключения холодной воды пройдут в некоторых домах Перми на этой неделе

Сегодня, 29 июля, с 9:00 до 9:00 30 июля, без воды остаются дома в частном секторе по ул. Малая, 9, 10 и правый ввод на ул. Малая, 3. Также сегодня до 13:00 холодное водоснабжение будет отсутствовать в микрорайоне Нижняя Васильевка. А с 9:30 до 19:30 с неудобствами столкнутся жильцы домов по адресам: