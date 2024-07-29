Отключения холодной воды пройдут в некоторых домах Перми на этой неделе

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На этой неделе, с 29 июля по 4 августа, в Перми запланированы ремонтные работы на сетях водоснабжения. Отдельные дома останутся без воды, предупреждают в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье».
Сегодня, 29 июля, с 9:00 до 9:00 30 июля, без воды остаются дома в частном секторе по ул. Малая, 9, 10 и правый ввод на ул. Малая, 3. Также сегодня до 13:00 холодное водоснабжение будет отсутствовать в микрорайоне Нижняя Васильевка. А с 9:30 до 19:30 с неудобствами столкнутся жильцы домов по адресам:
Завтра, 30 июля, с 9:30 до 19:30, без воды будут дома по улицам:
В это же время холодную воду отключат в домах по адресам:
В среду, 31 июля, с 09:30 до 19:30, без воды окажутся строения по ул. Героев Хасана, 111/1, 111/2, 113а.
На следующий день, 1 августа, с 10:00 до 10:00 2 августа из-за ремонта водопровода холодное водоснабжение отключат в доме на ул. Хрустальная, 5.
В выходные на сутки — с 10:00 3 августа до 10:00 4 августа — без воды окажутся дома на ул. Маяковского, 35 (детский сад), 37, 37/2, 39, 40, 42, 44, 46.
Пермякам рекомендуется сделать необходимый запас воды. Если произошла аварийная ситуация, обратитесь в диспетчерскую службу «Новогор-Прикамье» по телефону 2100-680 или напишите на электронную почту: [email protected].