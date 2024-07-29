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В Перми на неделе с 29 июля по 4 августа отключат воду в отдельных домах

Отключения холодной воды пройдут в некоторых домах Перми на этой неделе

29 июля 2024, 05:50
Фото: ideogram.ai

В Перми на неделе с 29 июля по 4 августа отключат воду в отдельных домах

Сделайте необходимые запасы воды заранее.

На этой неделе, с 29 июля по 4 августа, в Перми запланированы ремонтные работы на сетях водоснабжения. Отдельные дома останутся без воды, предупреждают в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье».

Сегодня, 29 июля, с 9:00 до 9:00 30 июля, без воды остаются дома в частном секторе по ул. Малая, 9, 10 и правый ввод на ул. Малая, 3. Также сегодня до 13:00 холодное водоснабжение будет отсутствовать в микрорайоне Нижняя Васильевка. А с 9:30 до 19:30 с неудобствами столкнутся жильцы домов по адресам:

  • ул. Балхашская, 138;
  • частный сектор ул. Самаркандская, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 164, 166, 168, 170, 175, 176, 177, 179, 181, 182, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195,197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217.

Завтра, 30 июля, с 9:30 до 19:30, без воды будут дома по улицам:

  • Революции, 12, 14;
  • Островского, 64;
  • ЦТП №9 по ул. Революции, 12.

В это же время холодную воду отключат в домах по адресам:

  • Самаркандская, 54, 94, 96;
  • частный сектор по ул. Самаркандская, 56-58, 70-92, 97-121;
  • Таманская, 51, 56, 63, 74, 75, 78;
  • Туркестанская, 98, 51-93, 52-94;
  • Бердичевская, 1-93, 6-42;
  • Уманская, 7-39, 2-58;
  • Горловская, 32-38, 46-94, 43, 55, 59, 61, 63, 65, 65а, 69;
  • СНТ №104 территория 1.

В среду, 31 июля, с 09:30 до 19:30, без воды окажутся строения по ул. Героев Хасана, 111/1, 111/2, 113а.

На следующий день, 1 августа, с 10:00 до 10:00 2 августа из-за ремонта водопровода холодное водоснабжение отключат в доме на ул. Хрустальная, 5.

В выходные на сутки — с 10:00 3 августа до 10:00 4 августа — без воды окажутся дома на ул. Маяковского, 35 (детский сад), 37, 37/2, 39, 40, 42, 44, 46.

Пермякам рекомендуется сделать необходимый запас воды. Если произошла аварийная ситуация, обратитесь в диспетчерскую службу «Новогор-Прикамье» по телефону 2100-680 или напишите на электронную почту: [email protected].

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
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