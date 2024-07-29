Пермские приставы за полгода взыскали более 47 млн долгов по зарплатам

В первом полугодии 2024 года приставы вели более 2 тыс. дел по взысканию долгов по заработным платам. «В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сумма долгов прикамский предприятий и организаций возросла на 3 млн рублей», — сообщили в краевой пресс службе УФССП.