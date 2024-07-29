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Пермские приставы за полгода взыскали более 47 млн долгов по зарплатам

Пермские приставы за полгода взыскали более 47 млн долгов по зарплатам

29 июля 2024, 10:21
Фото: Изображение Midjourney
Эта сумма превзошла аналогичный показатель прошлого года.

Судебные приставы помогли вернуть работникам пермских предприятий их зарплаты. Они взыскали с нечестных работодателей более 47 млн рублей.

В первом полугодии 2024 года приставы вели более 2 тыс. дел по взысканию долгов по заработным платам. «В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сумма долгов прикамский предприятий и организаций возросла на 3 млн рублей», — сообщили в краевой пресс службе УФССП.

Больше всех своим работникам задолжало муниципальное предприятие «Ключи 2015» в Кизеле. Приставы арестовали деньги МУП, и более 600 работников смогли вернуть себе честное заработанное. Общая сумма долга перед ними составляла 16 млн рублей.

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#Долги#Приставы#Пермь#Налоговая служба#Взыскание долгов
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