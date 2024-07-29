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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Пермские спасатели вызволили из западни двух домашних питомцев

Пермские спасатели вызволили из западни двух домашних питомцев

29 июля 2024, 12:04
Фото: Kandinsky 3.1
Кошка застряла в оконном проеме, а собака провалилась в колодец.

24 июля спасатели вызволили из колодезного плена немецкую овчарку по ул. Светлогорская. Собака осталась жива, сообщает пресс-служба мэрии Перми.

Пес провалился в незакрытый люк, и его хозяин обратился к спасателям. Чтобы извлечь довольно упитанную овчарку, пришлось использовать альпинистское снаряжение.

Фото: администрация Перми

Днем ранее, 23 июля, спасатели вытащили кошку, застрявшую в оконном проеме. Хозяев кошки дома не было, однако бдительные соседи обратились к специалистам за помощью. Кошка была успешно спасена.

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#Пермь#Авария#Спасатели#Спасение#Питомцы#Колодец
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