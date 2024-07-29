Пермские спасатели вызволили из западни двух домашних питомцев

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
24 июля спасатели вызволили из колодезного плена немецкую овчарку по ул. Светлогорская. Собака осталась жива, сообщает пресс-служба мэрии Перми.
Пес провалился в незакрытый люк, и его хозяин обратился к спасателям. Чтобы извлечь довольно упитанную овчарку, пришлось использовать альпинистское снаряжение.
Днем ранее, 23 июля, спасатели вытащили кошку, застрявшую в оконном проеме. Хозяев кошки дома не было, однако бдительные соседи обратились к специалистам за помощью. Кошка была успешно спасена.